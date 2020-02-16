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Автоспорт

Хэмилтон: В 2021-м всё будет примерно так, как сейчас

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После первого знакомства с новой машиной Mercedes Льюис Хэмилтон заявил, что W11 произвела на него хорошее впечатление, а также дал понять, что собирается остаться в чемпионской команде и в 2021 году.

Льюис Хэмилтон: «Безусловно, всё идёт хорошо, мне сразу удалось найти общий язык с машиной. День, когда проходит презентация и первичная обкатка – один из самых интересных в году, ведь это совершенно удивительное ощущение – проверить итоги многомесячных усилий сотен людей, создававших эту машину.

Приятно вернуться к работе и видеть, какой у всех боевой настрой, насколько все сосредоточены и нацелены на успех. И когда впервые садишься за руль новой машины, начинаешь с ней взаимодействовать – ты испытываешь восторг. Как раз сейчас проверяется, подходите ли вы друг другу, нравитесь ли?»

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Также Льюис считает, что мотористам Mercedes не стоит беспокоиться по поводу преимущества в мощности, которое было в прошлом сезоне у силовых установок Ferrari: «Наши мотористы отлично работали все эти годы, и по-моему, мы кое о чём догадались, ведь в прошлом сезоне мы всё-таки стали чемпионами. Причём вне зависимости от того, что в Ferrari вдруг за пару дней добились прогресса, на который обычно уходит три года работы по модернизации силовой установки.

Это не может нас остановить. И теперь мы начинаем новый период развития. Наши мотористы настроены упорно трудиться, чтобы повысить эффективность и мощность двигателя, применяя при этом только правильные методы».

Недавно было принято решение о переносе Гран При Китая из-за вспышки коронавируса, и эта ситуация не может не беспокоить шестикратного чемпиона мира: «Безусловно, я расстроен из-за того, что происходит в Китае, да и во всем мире. Мне жаль китайских болельщиков, но я надеюсь, что будут найдены другие даты для этой гонки. Новый Гран При Вьетнама обещает быть очень интересным, но сейчас самое главное в том, чтобы найти средство лечения этой болезни. Надеюсь, ухудшения ситуации удастся избежать».

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Кроме того, Льюис намекнул, что не собирается покидать команду Mercedes в ближайшей перспективе: «Скорее всего, в 2021 году в составах топ-команд особых изменений не будет. Я не знаю, когда у кого заканчиваются контракты, но полагаю, что перестановок будет не так много. Думаю, всё будет примерно так, как сейчас. Впрочем, я не в курсе, какие планы на будущее у Себастьяна Феттеля…»

Когда у него спросили, в какой ещё команде он бы смог добиться той же степени свободы, какая предоставлена ему в Mercedes, где он, например, может себе позволить гонять на могучих мотоциклах MotoGP со звездой мотогонок Валентино Росси, Хэмилтон ответил так: «Я бы добился. Потому что у меня такие требования. И дело тут не в свободе, а в возможности быть самим собой.

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Мне говорят: «Там или там ты не получишь такой свободы». Но я и не собираюсь переходить туда, где я не смогу быть самим собой. Когда я присоединился к Mercedes, здесь на это пошли, и Тото Вольфф смог понять, какой я человек.

Не думаю, что в этом есть какие-то негативные стороны, ведь мы выигрываем чемпионаты и одерживаем победы в большинстве гонок».

Источник:www.f1news.ru
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