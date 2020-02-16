Видео: Шоу AlphaTauri в центре Милана

Рассказ о вчерашней презентации AlphaTauri будет неполным без упоминания того факта, что хотя её основные события проходили в Австрии, одновременно с ними в 600 км от Зальцбурга, в Милане, разворачивалось не менее интересное шоу.

Поскольку команда теперь носит имя бренда спортивной одежды, нужно использовать это с максимальной маркетинговой отдачей, поэтому вполне логично, что второй площадкой для проведения презентации был избран Милан, город, который считается одной из столиц мировой моды.

На стене престижного магазина Rinascente, расположенного на центральной торговой площади Corso Vittorio Emanuele II, была установлена реплика новой машины, а выше неё в течение нескольких дней, предшествовавших презентации, проецировался обратный отчёт времени.

Посмотреть, как будет сорвано покрывало с машины, вертикально висящей на стене, собралось немало публики – в AlphaTauri устроили из этого целое представление. Зрители отреагировали на явление AT01 аплодисментами.

На эти же дни февраля запланировано открытие в Rinascente большого фирменного магазина AlphaTauri, ведь ранее продукция этой компании продавалась только в Австрии, Германии и через интернет. Италия стала первой страной, с которой австрийский бренд начинает глобальную экспансию, в планах – открытие магазинов во Франции, Великобритании и Японии.