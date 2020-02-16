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Автоспорт

Видео: Шоу AlphaTauri в центре Милана

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Рассказ о вчерашней презентации AlphaTauri будет неполным без упоминания того факта, что хотя её основные события проходили в Австрии, одновременно с ними в 600 км от Зальцбурга, в Милане, разворачивалось не менее интересное шоу.

Поскольку команда теперь носит имя бренда спортивной одежды, нужно использовать это с максимальной маркетинговой отдачей, поэтому вполне логично, что второй площадкой для проведения презентации был избран Милан, город, который считается одной из столиц мировой моды.

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На стене престижного магазина Rinascente, расположенного на центральной торговой площади Corso Vittorio Emanuele II, была установлена реплика новой машины, а выше неё в течение нескольких дней, предшествовавших презентации, проецировался обратный отчёт времени.

Посмотреть, как будет сорвано покрывало с машины, вертикально висящей на стене, собралось немало публики – в AlphaTauri устроили из этого целое представление. Зрители отреагировали на явление AT01 аплодисментами.

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На эти же дни февраля запланировано открытие в Rinascente большого фирменного магазина AlphaTauri, ведь ранее продукция этой компании продавалась только в Австрии, Германии и через интернет. Италия стала первой страной, с которой австрийский бренд начинает глобальную экспансию, в планах – открытие магазинов во Франции, Великобритании и Японии.

Источник:www.f1news.ru
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