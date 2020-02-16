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Автоспорт

Видео: В AlphaTauri опробовали технологию Driver’s Eye

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Месяц назад мы рассказывали о том, что в Формуле E внедрили технологию Driver’s Eye, позволяющую зрителям воспринимать происходящее на трассе практически глазами гонщика.

В FIA одобрили использование миниатюрных видеокамер диаметром всего 8 мм и весом в 2,5 грамма, которые вмонтированы в шлемы на уровне глаз гонщиков, и по сути мы видим точно такую же картину, что и человек, сидящий за рулём.

Оказывается, во время вчерашнего съёмочного дня на трассе в Мизано эту же технологию опробовали и в AlphaTauri, так что теперь есть возможность проехать круг вместе с одним из гонщиков команды из Фаэнцы. Правда, пресс-служба AlphaTauri, публикуя этот видеоролик, не сообщила, кто именно за рулём, Даниил Квят или Пьер Гасли. Впрочем, в данном случае это не столь важно…

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Источник:www.f1news.ru
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