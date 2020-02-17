Новое на сайте

еще
Понедельник, 17 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортФ2: Джек Эйткен продлил контракт с Campos
Автоспорт

Ф2: Джек Эйткен продлил контракт с Campos

AdminНет комментариев
Добавлено

Джек Эйткен продлил контракт с Campos и продолжит карьеру в Формуле 2. В прошлом году британец завоевал три победы, семь подиумов и закончил сезон на пятом месте в личном зачёте. Теперь он будет совмещать выступления с работой резервного пилот Williams.

Джек Эйткен: «В прошлом сезоне мы завоевали пятое место в личном зачёте, но весь год боролись за победы и титул – нужно продолжить эту борьбу, постепенно прогрессируя. В 2019-м мы бросили вызов более крупным командам и одержали три победы. Продолжим в том же духе и постараемся выиграть больше гонок и титул. Campos – команда великолепных специалистов, с нетерпением жду новой работы с моим гоночным инженером Мигелем и всеми остальными».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять + 14 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В Williams представили FW43

Роман Грожан представил новый дизайн шлема

Видео: Первый круг Хэмилтона на новой Mercedes W11

Карлос Сайнс: Мы уже приступили к переговорам

Фото новой машины Racing Point появились в интернете

Закрыть