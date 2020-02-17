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Автоспорт

Фото новой машины Racing Point появились в интернете

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Презентация новой машины Racing Point запланирована на 17 февраля и должна пройти в австрийском городе Мондзее в штаб-квартире компании BWT, спонсора команды.

Но первые «шпионские» фотографии новинки уже появились в интернете, вроде бы они сделаны именно в Мондзее – по крайней мере, набережная там точно есть.

Вполне логично, что цветовая гамма, в которую выкрашена машина, осталась прежняя, в ней доминируют розовый и синий, фирменные цвета BWT. Однако логотипов титульного партнёра, букмекерской конторы SportPesa, почему-то не видно, хотя известно, что договорённости с ней носят двухлетний характер, и в официальном заявочном листе FIA на 2020 год команда фигурирует как SportPesa Racing Point F1 Team.

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Даже беглый анализ фото позволяет заметить, что концепция переднего крыла на машине примерно такая же, как у большинства её соперников, а его крепления похожи по конструкции на то, что мы видели на McLaren MCL35.

Воздухозаборники боковых понтонов расположены довольно высоко, и они довольно узкие – в соответствии с последними веяниями гоночной моды. К этим же тенденциям можно отнести довольно плотную и миниатюрную по компоновке заднюю часть машины.

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При этом верхний воздухозаборник по размерам превосходит решения, представленные другими командами, как и центральный плавник на моторном кожухе – впрочем, он был примерно таким на машинах Racing Point и в прошлом году.

Вряд ли на завтрашней презентации в команде объяснят, каким образом изображение машины попало в сеть раньше времени, но хотя бы станет понятно, нам покажут именно эту машину или за оставшиеся сутки её внешний вид может как-то измениться.

Источник:www.f1news.ru
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