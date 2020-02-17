Фото новой машины Racing Point появились в интернете

Презентация новой машины Racing Point запланирована на 17 февраля и должна пройти в австрийском городе Мондзее в штаб-квартире компании BWT, спонсора команды.

Но первые «шпионские» фотографии новинки уже появились в интернете, вроде бы они сделаны именно в Мондзее – по крайней мере, набережная там точно есть.

Вполне логично, что цветовая гамма, в которую выкрашена машина, осталась прежняя, в ней доминируют розовый и синий, фирменные цвета BWT. Однако логотипов титульного партнёра, букмекерской конторы SportPesa, почему-то не видно, хотя известно, что договорённости с ней носят двухлетний характер, и в официальном заявочном листе FIA на 2020 год команда фигурирует как SportPesa Racing Point F1 Team.

Даже беглый анализ фото позволяет заметить, что концепция переднего крыла на машине примерно такая же, как у большинства её соперников, а его крепления похожи по конструкции на то, что мы видели на McLaren MCL35.

Воздухозаборники боковых понтонов расположены довольно высоко, и они довольно узкие – в соответствии с последними веяниями гоночной моды. К этим же тенденциям можно отнести довольно плотную и миниатюрную по компоновке заднюю часть машины.

При этом верхний воздухозаборник по размерам превосходит решения, представленные другими командами, как и центральный плавник на моторном кожухе – впрочем, он был примерно таким на машинах Racing Point и в прошлом году.

Вряд ли на завтрашней презентации в команде объяснят, каким образом изображение машины попало в сеть раньше времени, но хотя бы станет понятно, нам покажут именно эту машину или за оставшиеся сутки её внешний вид может как-то измениться.