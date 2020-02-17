Карлос Сайнс: Мы уже приступили к переговорам

Сегодня гонщики McLaren уже работают на трассе в Барселоне, проводя первичную обкатку новой машины MCL35 в рамках официального съёмочного дня, и это занятие явно доставляет им удовольствие, ведь его можно считать прологом к делам по-настоящему серьёзным: уже через пару дней начнутся официальные тесты.

Но Карлосу Сайнсу работа в McLaren всегда в радость, он не раз говорил о том, что чувствует, как в этой команде его любят, ценят и прислушиваются к его мнению.

По информации Marca, своим приоритетом он считает продолжение сотрудничества с командой из Уокинга, действующие договорённости с которой истекают в конце 2020 года. Но за кулисами стороны уже обсуждают вопрос об их продлении.

«Не секрет, что в McLaren мне очень хорошо. Разумеется, мы уже приступили к переговорам, хотя пока относимся к этому спокойно, ведь на календаре только февраль, и торопиться некуда, – приводит мадридская газета слова Карлоса. – Но повторюсь, я не скрываю, что всем доволен в McLaren, я верю в этот проект и в то, как он развивается».

Предположительно, о продлении контракта с Сайнсом в команде могут объявить уже в мае-июне.