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Автоспорт

Роман Грожан представил новый дизайн шлема

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Гонщик Haas F1 Роман Грожан продемонстрировал свой новый шлем, в котором будет выступать в 2020 году.

Разработку оформления шлема он доверил известному французскому дизайнеру Адриену Павио, с которым его связывает давняя дружба, и компании BS Designs.

В комментариях к фотографиям, которыми Роман поделился в социальных сетях, болельщики обратили внимание на то, что дизайн напоминает по стилю шлемы, в которых он выступал ещё в команде Lotus, но это не удивительно, ведь тогда французский гонщик тоже сотрудничал с Павио.

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Роман Грожан представил новый дизайн шлема

Источник:www.f1news.ru
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