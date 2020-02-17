Роман Грожан представил новый дизайн шлема

Гонщик Haas F1 Роман Грожан продемонстрировал свой новый шлем, в котором будет выступать в 2020 году.

Разработку оформления шлема он доверил известному французскому дизайнеру Адриену Павио, с которым его связывает давняя дружба, и компании BS Designs.

В комментариях к фотографиям, которыми Роман поделился в социальных сетях, болельщики обратили внимание на то, что дизайн напоминает по стилю шлемы, в которых он выступал ещё в команде Lotus, но это не удивительно, ведь тогда французский гонщик тоже сотрудничал с Павио.