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Автоспорт

В Имоле готовы провести гонку вместо Гран-при Китая

Сергей СумскойНет комментариев
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Директор автодрома имени Энцо и Дино Феррари в Имоле Роберто Мадзарри сообщил, что трасса готова принять у себя Гран-при «Формулы-1», заменив отложенный Гран-при Китая.

Напомним, последний раз Гран-при Сан-Марино проходил в Имоле в 2006 году.

По его словам, соответствуя заявка была направлена в ФИА и ФОМ.

«Ответа мы пока не получили. Хотя я в любом случае понимаю, что успеть организовать гонку будет трудно», – приводит слова Мадзарри Planet F1.

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Тэги: Формула-1
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