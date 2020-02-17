В Имоле готовы провести гонку вместо Гран-при Китая

Директор автодрома имени Энцо и Дино Феррари в Имоле Роберто Мадзарри сообщил, что трасса готова принять у себя Гран-при «Формулы-1», заменив отложенный Гран-при Китая.

Напомним, последний раз Гран-при Сан-Марино проходил в Имоле в 2006 году.

По его словам, соответствуя заявка была направлена в ФИА и ФОМ.

«Ответа мы пока не получили. Хотя я в любом случае понимаю, что успеть организовать гонку будет трудно», – приводит слова Мадзарри Planet F1.