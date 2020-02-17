В Williams представили FW43

Утром 17 февраля команда Williams представила свою новую машину, опубликовав её фотографии и комментарии руководства на своём сайте.

FW43 стала продолжением прошлогодней FW42, в команде постарались исправить её слабые стороны и уверены в прогрессе.

Клэр Уильямс, руководитель команды: «Этот год – новый старт для нас. Мы постарались устранить слабые места в команде, обеспечили наличие нужных специалистов, процедур и ресурсов для производства конкурентоспособных гоночных машин.

Наша цель – перестроить команду, вернув Williams в борьбу, добившись прогресса в сезоне 2020 года. Боевой дух по-прежнему жив, мы будем продолжать борьбу, чтобы вернуться на позиции, которых заслуживаем».

Даг Маккирнан, главный конструктор: «Вся команда на базе серьёзно работала с машиной 2020 года. Особое внимание мы уделили пониманию проблемных областей прошлогодней FW42 и выбору тех узлов и компонентов, которые обеспечат наибольшую производительность с учётом имеющихся у команды ресурсов.

В основе концепции FW43 продолжение развития FW42 без фундаментальных изменений компоновки машины. Важным показателем верности выбранного нами пути стала хорошая корреляция между инструментами, которые мы используем при создании машины, и данными на реальной трассе.

Работа в аэродинамической трубе продолжается. Мы добились прогресса в повышении эффективности систем охлаждения. Команда проанализировала механические проблемы, помешавшие нам в 2019-м, в том числе работу тормозов и большой общий вес машины. Мы добились прогресса в этих областях и будем уделять им внимание по ходу сезона».

Адам Картер, главный инженер: «Внедрённые нами инициативы позволили повысить эффективность всех технических подразделений команды и помогли в проектировании и разработке FW43. Приятно видеть, когда напряженная работа приносит плоды.

Решение сохранить базовую архитектуру FW42 позволило сэкономить ресурсы на разработке новых концепций, дав шанс конструкторам сосредоточиться на оптимизации компоновки машины и отдельных узлов. Сохранение некоторых ключевых параметров позволило продолжить программу повышение эффективности аэродинамики.

На зимних тестах и по ходу сезона наиболее важной оценкой станет прогресс машины относительно наших главных соперников при сохранении нашей рекордной надёжности.

Позже на этой неделе мы оценим скорость машины на одном быстром круге и на длинной дистанции, получим комментарии гонщиков, которые позволят понять, где мы находимся по сравнению с соперниками, и что необходимо делать дальше. Сотрудники команды на трассе и на базе в Гроуве оценят темп машины на тестах, чтобы максимально раскрыть её возможности к первой гонке сезона в Австралии».