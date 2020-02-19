Фиттипальди: Хэмилтон хочет только одного – побеждать

Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце года, и ходят слухи о его интересе к Ferrari. Двукратный чемпион Эмерсон Фиттипальди надеется, что британский гонщик захочет принять новый вызов и побороться за титул в другой топ-команде.

Эмерсон Фиттипальди: «Мне хотелось бы увидеть Льюиса Хэмилтона в другой топ-команде, а если он выиграет там титул, это отлично дополнит его достижения и сделает его великим гонщиком.

Статистика не врёт. Я уверен, что Льюис одержит ещё много побед и перепишет историю. Цифры – это главное в любом спорте. Именно они имеют значение, и, по-моему, Льюис может превзойти все рекорды. Он в хорошей физической форме и настроен продолжать.

Когда выступаешь в Формуле 1 на таком уровне, нужна мотивация – должно быть желание добиваться успеха. У Льюиса оно есть, он очень стойкий психологически и больше всего хочет только одного – побеждать. Кроме того, он по-прежнему получает удовольствие от гонок».