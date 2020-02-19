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Автоспорт

Райкконен: Расстановку сил мы узнаем только в первой гонке

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В среду Кими Райкконен не работает на трассе – он сядет за руль завтра, а сегодня самый опытный гонщик чемпионата, начинающий свой 18-й сезон, отвечал на вопросы журналистов во время пресс-конференции FIA вместе с молодыми гонщиками.

Кими Райкконен: «Не думаю, что этим парням нужны мои советы. У них уже есть необходимый опыт, хотя каждый сезон приносит что-то своё – в Формуле 1 процесс обучения продолжается постоянно.

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Возможно, я уже не так взволнован началом чемпионата, как эти парни, но мне тоже интересно. Все привезли новые машины, все ждут возможности их сравнить, но реальную расстановку сил мы узнаем только в первой гонке. Сейчас главное – работа с машиной, а время на круге не имеет значения.

Конечно, по ходу тестов все пытаются представить, что нас ждёт в предстоящем сезоне, всегда есть эти заголовки в газетах, но если вспомнить прошлые годы, то не всегда лидер на зимних тестах выигрывал чемпионский титул.

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Из-за сокращения числа тестовых дней до шести цена ошибки весьма велика и определяется количеством запчастей, которые могут понадобиться, если что-то случится. Но в наши дни это случается редко – машины стали очень надежными».

Источник:www.f1news.ru
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