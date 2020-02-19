Новое на сайте

еще
Среда, 19 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВ Барселоне представили Alfa Romeo C39
Автоспорт

В Барселоне представили Alfa Romeo C39

AdminНет комментариев
Добавлено

На прошлой неделе во Фьорано команда Alfa Romeo провела обкатку новой машины С39, которая была выкрашена в чёрно-серые цвета. Сегодня на пит-лейн трассы в Барселоне, через 15 минут после представления Haas VF-20, Alfa Romeo провела официальную презентацию своей новинки – на этот раз машина выкрашена в традиционную бело-красную гамму.

Кими Райкконен и Антонио Джовинацци стянули с машины защитное покрывало в присутствии фотографов и журналистов. На презентации также присутствовали резервный гонщик команды Роберт Кубица и девелопмент-драйвер Татьяна Кальдерон.

Читайте также:  Ф2: Джек Эйткен выиграл гонку в Баку

В Барселоне представили Alfa Romeo C39

На тестах первым за руль Alfa Romeo C39 сядет Роберт Кубица. Поляк отработает утреннюю сессию, а после часового обеденного перерыва его сменит Антонио Джовинацци.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три + девять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Ферстаппен и Элбон опробовали Aston Martin Valkyrie

Тесты пройдут при хорошей погоде

В Renault представили график работы на тестах

Туррини: В Ferrari готовы обсудить контракт с Феттелем

Нико Хюлкенберг: Феттель способен отыграться

Закрыть