В Барселоне представили Alfa Romeo C39

На прошлой неделе во Фьорано команда Alfa Romeo провела обкатку новой машины С39, которая была выкрашена в чёрно-серые цвета. Сегодня на пит-лейн трассы в Барселоне, через 15 минут после представления Haas VF-20, Alfa Romeo провела официальную презентацию своей новинки – на этот раз машина выкрашена в традиционную бело-красную гамму.

Кими Райкконен и Антонио Джовинацци стянули с машины защитное покрывало в присутствии фотографов и журналистов. На презентации также присутствовали резервный гонщик команды Роберт Кубица и девелопмент-драйвер Татьяна Кальдерон.

На тестах первым за руль Alfa Romeo C39 сядет Роберт Кубица. Поляк отработает утреннюю сессию, а после часового обеденного перерыва его сменит Антонио Джовинацци.