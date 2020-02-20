Ландо Норрис: День получился продуктивным

Во второй день предсезонных тестов в Барселоне с машиной McLaren работал Ландо Норрис. Британец записал на свой счёт 137 кругов и десятый результат.

Ландо Норрис (10-й): «Неплохой день, мы проехали 137 кругов, выполнив почти все запланированные проверки. Мне понравилась машина, в плане управляемости она не так уж отличается от прошлогодней, что очень хорошо.

Следуя намеченной программе, я и команда многое для себя выяснили и заложили неплохой базис для дальнейшей работы в пятницу и на следующей неделе. Есть несколько областей, в которых нужно добиться прогресса, но в целом день получился продуктивным, это главное».

Джеймс Ки, технический директор: «Очередной продуктивный день, Ландо сумел проехать 137 кругов. Утро мы посвятили аэродинамическим тестам, результаты которых позволят оценить, насколько эффективно воздушный поток обтекает машину. Далее мы проверяли различные детали, в том числе некоторые новинки, а во второй половине дня работали длинными сериями, занимались механическими настройками и оценивали надежность машины.

Мы также работали над базовыми регулировками, что вкупе с информацией, которую удалось собрать в среду вместе с Карлосом Сайнсом, поможет лучше понять особенности MCL35. В пятницу мы продолжим работу с обоими гонщиками и оценим ещё несколько новинок».