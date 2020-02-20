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Льюис Хэмилтон о новой машине и системе DAS…

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На пресс-конференции FIA в перерыве между сессиями Льюис Хэмилтон говорил о новой машине и системе двухосевого рулевого управления DAS, которая утром привлекла столько внимания…

Льюис Хэмилтон: «Утром я работал с DAS только на одной серии кругов – нужно познакомиться с ней получше, чтобы сделать выводы. У меня нет сомнений – это решение соответствует регламенту. В FIA знают о нём.

Модификация системы рулевого управления ещё раз говорит о том, что мы не стоим на месте, что в команде появляются интересные идеи и мы движемся вперёд с помощью инновационных решений. Отвлекает ли система от пилотирования? Нет, она совсем не мешает.

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У меня нет сомнений в том, что новая машина – это шаг вперёд. У меня такая же жажда успеха, как в начале карьеры, я в отличной форме. Честно говоря, я уже не помню, как чувствовал себя в 2007 году, но сейчас я гораздо лучше понимаю, на чём нужно концентрироваться, на что тратить силы. Мне нравится работать с настоящими профессионалами в Mercedes – и я пытаюсь внести свой вклад.

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Контракт на 2021 год? У нас с Mercedes общие цели. Мы не спешим завершить переговоры как можно скорее. Мы даже ещё не садились обсуждать контракт. Сейчас гораздо важнее хорошо начать сезон.

Тото Вольфф всегда был со мной максимально открыт. В прошлый раз на переговорах мы сидели на диване и бросали друг другу мяч. В какой-то момент мы договорились и пожали руки. Остальное дело за юристами.

Нам не придётся обсуждать какие-то серьёзные вопросы, речь идёт о деталях. В Mercedes позволяют мне быть самим собой. Некоторые мои действия порой критикуют, но результаты последних лет доказывают – это не отвлекает меня от работы на трассе.

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Надеюсь, в этом году разница между сильнейшими командами будет минимальной. Я участвую в гонках, чтобы бороться с другими пилотами. Я готов к напряженной борьбе. Болельщики тоже этого ждут. Если судьба чемпионского титула решится лишь в финальной гонке – тем лучше, я уже бывал в такой ситуации и обычно неплохо справлялся».

Источник:www.f1news.ru
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