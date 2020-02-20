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Автоспорт

Mercedes: Рулевое управление соответствует регламенту

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В Mercedes не сомневаются в легальности своей системы рулевого управления, на которую все обратили внимание во второй день тестов в Барселоне. Камера, установленная на машине Льюиса Хэмилтона, зафиксировала, как при выходе на прямую гонщик тянул руль на себя, а перед входом в поворот толкал от себя, возвращая в первоначальное положение.

Звучали предположения, что такое рулевое управление может не соответствовать техническому регламенту, но на прошедшей пресс-конференции технический директор Mercedes Джеймс Эллисон заявил, что FIA в курсе решения чемпионской команды, и у Mercedes нет сомнений в легальности системы.

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«Вероятно, я не пролью больше света на наше решение, чем вы уже видели в телетрансляции, – заявил Эллисон журналистам. – У нас действительно стоит такая система на машине, это новая идея. Мы называем эту систему DAS (Dual Axis Steering – двухосевое рулевое управление). Эта система вводит ещё одно дополнительное измерение в процесс управления машиной, и мы надеемся, что будем использовать её по ходу сезона. Однако как именно мы используем DAS и для чего – эту информацию мы оставим при себе.

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Наша разработка не стала новостью для FIA, поскольку мы уже обсуждали с ними её на протяжении некоторого времени. Регламент предельно чётко описывает, что разрешено в рулевом управлении, и мы уверены, что наша разработка соответствует всем этим требованиям.

Я рад, что DAS появилась на машине. Кажется, решение рабочее, и в ближайшие несколько дней мы оценим, какую пользу DAS может нам принести».

Источник:www.f1news.ru
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