Николас Латифи: В Williams добились прогресса

В первый день тестов в Williams разделили работу между Джорджем Расселлом и Николасом Латифи. Гонщики проехали 136 кругов и рассказали о прогрессе команды по сравнению с прошлым годом.

Клэр Уильямс, заместитель руководителя команды: «Сегодня только первый день нашего пути в 2020 году, но мы считаем, что хорошо его начали. Возможно, мы ничего не выиграли от того, что наша машина первой выехала на трассу, но этим мы заявили о своих намерениях и покончили с прошлогодними призраками.

В оставшееся время мы отработали почти идеально, хотя у нас была насыщенная программа. Гонщики без проблем проехали довольно большую дистанцию, и теперь команда проанализирует собранные данные, готовясь к завтрашним тестам. Так приятно снова увидеть команду в работе – все в Williams отлично с ней справляются, и сегодня мы полностью выложились. Я хотела бы от всей души поблагодарить команду здесь и на базе – они столько сделали, чтобы подготовить машину к первому дню. Мне любопытно, как мы завершим эти предсезонные тесты».

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «Многообещающее начало сезона. Утром Джордж первым выехал на трассу и несколько часов собирал аэродинамические данные с разными настройками. К середине утренней сессии мы успели проехать длинные серии кругов на разных составах резины и начали понимать основные характеристики новой машины.

Успешно отработав в утренней сессии, Джордж уступил место Николасу, а тот проехал ещё несколько длинных серий, продолжив начатую напарником работу. Вечером мы воспользовались возможностью снова собрать аэродинамические данные. В целом, успешный день: машина работала без проблем – в этом заслуга напряжённой работы всей команды на трассе и в Гроуве».

Джордж Расселл (9-й): «Утром я проехал 73 круга и всем остался доволен. Мы запланировали насыщенную программу, поэтому было важно выехать на трассу с самого начала сессии. Управляемость машины заметно улучшилась, и с первого же круга я был настолько в ней уверен, что мог атаковать. Мы добились прогресса по сравнению с прошлым годом. Время на круге играет важную роль, но мы узнаем свои позиции только к концу второй серии тестов. Я очень доволен утренней сессией, нам нужно сосредоточиться на программе и использовать тесты по-максимуму. Мы рады новому сезону. Я уверен, что в этом году мы сможем побороться за позиции на трассе».

Николас Латифи (12-й): «Успешный первый день тестов. Я заметил, что команда добилась прогресса по сравнению с прошлым годом, так что всем благодарен за напряжённую работу в межсезонье. Надо продолжать в том же духе, разобраться с поведением машины и понять, как прибавить в скорости. В целом, я очень доволен первым днём тестов».