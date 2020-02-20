Сайнс: Бороться с клиентскими командами непросто

Карлос Сайнс доволен итогами первого дня тестов и новой машиной McLaren, но недоволен тем, что ближайшие соперники получают преимущество от сотрудничества с топ-командами…

Карлос Сайнс: «Первое впечатление позитивное, уже в первый день удалось проехать 160 кругов. Утром мы сразу приступили к работе, быстро набрали нужный ритм, сделали абсолютно всё, что планировали. Мы не смогли бы проехать больше – для этого уже не было шин.

За день не возникло никаких проблем с надёжностью, я очень доволен машиной. Она была быстра с первого круга, я сразу почувствовал себя комфортно.

Выступая за McLaren, вы всегда чувствуете прессинг. Это одна из лучших команд в истории Формулы 1, и мы знаем, что четвертое или пятое место – не тот результат, к которому стремятся в McLaren. Все в команде понимают, что понадобится время, чтобы вернуться наверх – это наша цель в среднесрочной перспективе.

Вы знаете, что некоторые команды получают серьёзную помощь от топ-команд. И если они приезжают на тесты с копией прошлогодней Red Bull или Mercedes, нам в McLaren сложно сразу сделать столь большой шаг, чтобы их опередить».