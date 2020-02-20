Шарль Леклер: Меня разбудили в 6:45 утра

В первый день тестов в Барселоне за руль Ferrari должен был сесть Себастьян Феттель, но немец приболел, и его заменил Шарль Леклер. Монегаск рассказал, что его разбудили рано утром звонком с новостями, что ему предстоит работать на трассе.

Шарль Леклер: «Мне позвонили в 6:45 утра, когда я ещё спал – тогда я узнал, что сегодня сяду за руль, но это не стало проблемой. Сложнее пришлось механикам – им пришлось быстро адаптировать машину под меня. Но наша программа работы на трассе не изменилась, просто за руль сел другой гонщик.

В этом году мы выбрали другой подход к работе на тестах. В 2019-м мы были быстры зимой, но первая гонка получилась не очень успешной. Сегодня мы не думали о скорости, а пытались лучше понять машину.

Удивительно, но вывести шины в рабочий режим удалось почти сразу. Сейчас рано делать какие-то выводы, поскольку первый день тестов больше интересен инженерам, которые собирают информацию и проверяют, соответствует ли поведение машины ожиданиям и насколько точна корреляция».

Сказал Шарль и несколько слов о сезоне: «Я поставил на 2020-й единственную цель – я не хочу упускать возможности, как в прошлом году. Это не должно повториться в новом чемпионате».