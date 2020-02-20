В Майами прошло очередное голосование

Мы писали о противостоянии властей Майами и местных жителей, возражающих против проведения Гран При на Hard Rock Stadium в 2021 году. Прошедшее вчера голосование завершилось с результатом 6-6, но мэр Майами-Дейд Карлос Хименес назвал этот результат победой местных властей.

Организаторы пошли на уступки, проложив трассу только по территории, прилегающей к Hard Rock Stadium, не используя дороги общего пользования. Кроме того, они учли пожелания местных жителей по поводу шума и запрета на работу на трассе в ночное и учебное время.

Тем не менее, местные жители продолжают борьбу. Уполномоченный Майами-Дейд противник Гран При Барбара Джонсон подала иск против промоутера гонки, владельца Miami Dolphins и комплекса Hard Rock Stadium миллиардера Стивена Росса.

«Эта борьба ещё не закончена. Я сомневаюсь, что Формуле 1 нужна такая реклама, но им стоит к этому подготовиться», – заявила Барбара Джордан на митинге протеста.