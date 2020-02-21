Новое на сайте

еще
Пятница, 21 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортМарио Изола: Всё прошло так, как и ожидалось
Автоспорт

Марио Изола: Всё прошло так, как и ожидалось

AdminНет комментариев
Добавлено

В компании Pirelli подвели итоги первой половины тестов, которые прошли вполне предсказуемо, поскольку в 2020 году используются такие же шины, как в прошлом сезоне.

Марио Изола, руководитель автогоночного подразделения Pirelli: «Погодные условия были благоприятными, работа на трассе редко прерывалась красными флагами, и это позволило командам проехать много кругов. В том числе и благодаря впечатляющему уровню надёжности, которым отличаются все машины.

Читайте также:  3 ноября в Остине пройдёт концерт Kool & the Gang

Скорости существенно выросли по сравнению с первыми прошлогодними тестами, это свидетельствует о естественной эволюции машин, ведь резина осталась такая же, как в 2019-м.

Это означает, что в задачах, которые решают команды, осваивая новую технику, на одну неизвестную меньше. С нашей точки зрения всё прошло так, как и ожидалось, разве что по утрам, когда было прохладно, покрытие отличалось повышенной абразивностью, но это нормальное явление для таких условий.

Читайте также:  Эллисон: Нам пришлось выкладываться на пределе

Как всегда, анализировать результаты прохождения кругов непросто, ведь на тестах все команды работают с машинами разных конфигураций, с разной топливной нагрузкой и резиной разных составов. Характеристики трассы в Барселоне больше подходят жёстким шинам, в том числе из-за увеличившейся абразивности покрытия, связанной с естественным старением асфальта, хотя он уложен относительно недавно.

В результате с резиной самых мягких составов команды работали не так много. Поскольку по сравнению с прошлым годом число тестовых дней сокращено, мы также видели, что на длинных сериях кругов работа шла более интенсивно, чем в предыдущие годы».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семнадцать + четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Валттери Боттас: Мы потратили год на разработку DAS

Маттиа Бинотто: Ferrari не так быстра, как соперники

Система DAS будет запрещена в 2021 году

Ф2: Дарувала подписал контракт с Carlin

Марко считает, что DAS не соответствует правилам

Закрыть