Марио Изола: Всё прошло так, как и ожидалось

В компании Pirelli подвели итоги первой половины тестов, которые прошли вполне предсказуемо, поскольку в 2020 году используются такие же шины, как в прошлом сезоне.

Марио Изола, руководитель автогоночного подразделения Pirelli: «Погодные условия были благоприятными, работа на трассе редко прерывалась красными флагами, и это позволило командам проехать много кругов. В том числе и благодаря впечатляющему уровню надёжности, которым отличаются все машины.

Скорости существенно выросли по сравнению с первыми прошлогодними тестами, это свидетельствует о естественной эволюции машин, ведь резина осталась такая же, как в 2019-м.

Это означает, что в задачах, которые решают команды, осваивая новую технику, на одну неизвестную меньше. С нашей точки зрения всё прошло так, как и ожидалось, разве что по утрам, когда было прохладно, покрытие отличалось повышенной абразивностью, но это нормальное явление для таких условий.

Как всегда, анализировать результаты прохождения кругов непросто, ведь на тестах все команды работают с машинами разных конфигураций, с разной топливной нагрузкой и резиной разных составов. Характеристики трассы в Барселоне больше подходят жёстким шинам, в том числе из-за увеличившейся абразивности покрытия, связанной с естественным старением асфальта, хотя он уложен относительно недавно.

В результате с резиной самых мягких составов команды работали не так много. Поскольку по сравнению с прошлым годом число тестовых дней сокращено, мы также видели, что на длинных сериях кругов работа шла более интенсивно, чем в предыдущие годы».