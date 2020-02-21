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Автоспорт

Марко считает, что DAS не соответствует правилам

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Консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что инновационная система рулевого управления DAS, показанная Mercedes во второй день тестов, не соответствует регламенту.

Хельмут Марко: «Если при пилотировании машины вы меняете угол развала колёс, что приводит к изменению пятна контакта шин с трассой и небольшим, но всё же изменениям клиренса, то это не разрешено, поскольку воспроизводит действия запрещённых систем активной подвески».

В Mercedes заявили, что система соответствует правилам, которые разрешают менять положение колёс при помощи рулевой колонки, а в каких плоскостях – в регламенте не указано.

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Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон заявил вчера, что в команде консультировались с FIA – и у технических служб федерации нет возражений.

Источник:www.f1news.ru
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