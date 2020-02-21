Райкконен: Неплохо для первого дня работы на трассе

Кими Райкконен возглавил протокол второго дня тестов в Барселоне. Финн проехал 134 круга, собрав для команды большой объём данных, хотя в конце дня его Alfa Romeo остановилась на трассе – закончилось топливо.

Беат Цендер, спортивный директор: «Сегодня ещё один полезный день тестов – мы без проблем проехали большую дистанцию. Возможно, все обращают внимание на результаты, но сейчас они не столь важны. Главное – сосредоточиться на собранных данных и комментариях гонщиков о машине.

Не считая красных флагов в конце сегодняшней сессии, мы два дня отработали стабильно – это именно то, что сейчас нам нужно. Но это всё равно только начало процесса кропотливого изучения поведения новой машины».

Кими Райкконен (1-й): «Неплохо для моего первого дня тестов. Самое важное, похоже, что всё работает хорошо, и нет никаких серьёзных проблем. Первые впечатления позитивные, но ещё рано о чём-либо судить. Впереди ещё долгий путь, но мне кажется, мы добились прогресса по сравнению с прошлым годом. Кто знает, куда это нас приведёт, но до сих пор всё складывается успешно».

Завтра за руль сядет Антонио Джовинацци.