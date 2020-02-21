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Автоспорт

Риккардо: При атаке поребрика было повреждено днище

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В первой половине дня в Renault потеряли какое-то время, когда команде пришлось проверить повреждённое днище на машине Даниэля Риккардо. Но австралиец заявил, что это не повлияло на работу на трассе.

Даниэль Риккардо (3-й): «Сегодня всё прошло неплохо: мне комфортно в машине, и я доволен нашей работой. У нас возникла небольшая задержка – мы обнаружили, что я немного повредил днище, когда атаковал поребрик на выходе из девятого поворота, поэтому надо было всё проверить из соображений предосторожности.

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Мы всё равно нормально потрудились на трассе и собрали достаточно информации для команды – это плюс и хорошая основа для продолжения работы завтра».

Источник:www.f1news.ru
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