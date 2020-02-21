Себастьян Феттель: Рано показывать все свои козыри

Себастьян Феттель простыл перед началом тестов и не смог сесть за руль в первый день, но во второй отработал дневную сессию и вышел к журналистам…

Себастьян Феттель: «На прошлой неделе я заболел, надеюсь, вчера болезнь в последний раз напомнила о себе. Первый день тестов я провёл в постели, но сегодня чувствовал себя хорошо.

Пока всё складывается нормально, на этой стадии тестов мы только начинаем работу с машиной, но уже сейчас видно, что мы на верном пути. У неё больше прижимной силы, вопрос в том, сколько её у соперников.

Оценить сейчас расстановку сил очень сложно. Чем больше прижимная сила, тем выше лобовое сопротивление – здесь нужен компромисс и пока неизвестно, сможем ли мы найти идеал.

Нескольких кругов достаточно, чтобы понять, как ведёт себя новая машина. В прошлом году мы уступали в медленных поворотах, но сейчас прогресс очевиден. Но как это скажется на максимальной скорости, особенно по сравнению с соперниками, сейчас сложно судить. Как я уже сказал, мы в самом начале пути. Мы знали, в каких областях должны прибавить. Теперь нужно подтвердить, что мы сделали верные выводы из прошлого сезона.

Силовую установку мы используем в щадящем режиме – нужно проехать максимально возможную дистанцию. Но на стендовых испытаниях моторы выглядели очень здорово – мы отработали на них много часов. Не стоит слишком рано показывать конкурентам все свои козыри.

Новое рулевое управление Mercedes? Выглядит очень любопытно. Судя по тому, что они его используют, решение соответствует правилам.

Для нас это стало сюрпризом. Пока непонятно, как DAS может повлиять на расстановку сил. Не представляю, можно ли скопировать это решение. Вероятно, это непросто. У Mercedes были доводы в пользу воплощения этой идеи, но пока я не могу предположить, на что она повлияет.

Немного странно, когда гонщики толкают руль перед собой. Это безопасно? Да, несколько лет назад мы использовали воздуховоды, закрывая их одной рукой, а другой удерживая руль. Но тогда не было уверенности, что это может сократить время прохождения круга, поэтому мы отказались.

Но это по-настоящему революционное решение. Необходимо проверить, нужно ли оно нам. Я не думаю, что эта система сыграет роль в борьбе за титул, но интересно, на что она влияет в машине».