Валттери Боттас: Мы потратили год на разработку DAS

Система рулевого управления DAS, разработанная Mercedes, попадёт под запрет в 2021 году, но чемпионская команда сможет её использовать в этом сезоне. Валттери Боттас рассказал, что инженерам потребовался год на разработку DAS, поэтому он сомневается, что соперники успеют скопировать это решение в нынешнем сезоне.

Валттери Боттас: «В первый день тестов мы не использовали DAS, только во второй. Я давно знал о разработке этой системы. На реализацию проекта ушло довольно много времени – впервые я услышал о DAS примерно год назад или около того.

Честно говоря, использование DAS не вызывает каких-то странных ощущений. Система хорошо работает, она надёжная. Можно двигать руль так, как ты хочешь, и это не вызывает никаких проблем. DAS довольно просто использовать – как я сказал, никаких проблем.

Когда команда привозит какую-либо новинку, то сразу начинаются разговоры о том, легальна она или нет. Я не думаю, что наша команда начала бы разрабатывать какую-либо систему, если бы считала, что FIA запретит её использование.

DAS соответствует регламенту. Другим командам есть над чем поразмыслить. Я уверен, что они оценивают, сколько времени и усилий им придётся потратить, чтобы понять, смогут они сделать свой аналог в этом году или нет.

Для Mercedes этот проект оказался довольно сложным, поэтому будет непросто просто взять и скопировать его. Надеюсь, у нас преимущество, но насколько большое – это ещё вопрос. В любом случае, мы в хорошей форме!

Здорово, что команда внедряет подобные новинки – это говорит о том, какие умные специалисты у нас работают. Не так и просто сначала разработать, а потом внедрить подобную систему. В настоящий момент мы пытаемся оценить её потенциал. Полагаю, при определённых условиях DAS будет вполне эффективна, но насколько – узнаем уже по ходу сезона. Всё будет зависеть от трассы и условий. Система может помочь, и эта помощь может оказаться существенной».