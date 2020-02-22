Лэнс Стролл: Наши позиции сильнее, чем год назад

Команда Racing Point вполне уверенно провела первую половину предсезонных тестов, и сегодня Лэнс Стролл завершил день на четвёртой строчке протокола.

Всего за три дня тестов Стролл и Серхио Перес проехали на двоих 369 кругов, преодолев дистанцию в 1717,695 км.

Лэнс Стролл (4-й): «Я работал за рулём после перерыва в среду, поэтому приятно было вернуться в кокпит, чтобы провести на трассе целый день. Мы проехали много кругов, собрали большой объём данных и полностью выполнили программу.

Ощущения от пилотирования RP20 совсем иные по сравнению с прошлогодней машиной, и я думаю, что сейчас наши позиции намного сильнее, чем зимой 2019 года. Сложно сказать, какие задачи решали остальные, так что мы сосредоточились на своей работе. Однозначно, у нас создана хорошая основа, которую мы теперь будем развивать».

Том Макаллоу, главный гоночный инженер: «Начало заключительного дня тестов прошло неплохо, мы выполнили все пункты программы, связанные с работой над настройками. В ходе заключительной серии кругов в первой половине дня на машине возникла проблема с одним из датчиков коробки передач, но во время перерыва мы с ней разобрались и днём вернулись на трассу, чтобы провести длинную серию кругов.

Из-за этой проблемы и четырёх красных флагов день прошёл не настолько продуктивно, как мы надеялись, но хотя проехали только 116 кругов, изучение особенностей RP20 продолжилось. Думаю, мы можем сказать, что начало зимних тестов было позитивным. Теперь важно проанализировать все собранные данные и вернуться в Барселону на следующей неделе, чтобы оставшиеся три дня тестов прошли как можно более плодотворно».