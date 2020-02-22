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Автоспорт

Марио Изола: Система DAS не вредит шинам

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Марио Изола, руководитель автогоночного подразделения Pirelli, похвально отозвался о новой системе DAS, представленной Mercedes на тестах, подчеркнув, что она не производит никакого негативного влияния на шины.

Марио Изола: «Понятно, что система DAS потенциально может обеспечить Mercedes некое преимущество за счёт более эффективной работы с шинами. Могу сказать, что я не знаю, как эта система работает, да и не хочу этого знать. Это секрет Mercedes.

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Мне известно лишь то, что известно всем: однозначно, это остроумное решение, и я могу представить концепцию, которая лежит в его основе. По ходу тестов мы анализировали резину всех команд, в том числе и Mercedes, и не нашли ничего странного в состоянии их шин.

Следовательно, эта система не производит никакого негативного влияния на резину – для нас было важно в этом убедиться. В этом плане, надеюсь, можно быть совершенно спокойными».

Источник:www.f1news.ru
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