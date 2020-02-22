Прост: У Риккардо должен быть мотив остаться в Renault

Если в Renault хотят, чтобы Даниэль Риккардо остался и после истечения его двухлетнего контракта, т.е. после 2020 года, команда должна предпринять все возможные усилия, чтобы австралийский гонщик в неё поверил, – так считает четырёхкратный чемпион мира Ален Прост.

Прошлый сезон был первым для Риккардо в составе заводской команды французского концерна, и он занял только 9-е место в личном зачёте, а его лучшим результатом стало 4-е место в Гран При Италии. При этом Макс Ферстаппен, бывший напарник Даниэля, одержал три победы, а Red Bull Racing стала третьей в Кубке конструкторов, уступив только Mercedes и Ferrari.

«Мы должны произвести на Даниэля максимально хорошее впечатление, не пытаясь его обмануть, – признал Прост, занимающий пост директора Renault Sport Racing. – Никогда не знаешь, что произойдёт, если крупные команды предложат ему контракт, так что тут не всё в наших руках.

Мы хотим удержать Даниэля, но у него должен быть мотив остаться. У него должна быть вера в возможности команды, в то, чего она сможет добиться в будущем. По ходу сезона постепенно станет понятно, какие позиции мы занимаем сейчас, и на что можно рассчитывать в следующем году.

Мы знали о его профессиональных качествах, ведь Риккардо однозначно один из лучших гонщиков, и в этом плане он отвечает нашим ожиданиям. Но в Red Bull у него была машина, позволявшая бороться за победы, а на этой стадии карьеры тяжело делать шаг назад, тем не менее, он выкладывается на 100% ради нашей команды, всегда улыбается, и у него всегда хорошее настроение. Поэтому в Renault все его поддерживают, сплотившись вокруг него.

Но я был приятно удивлён, когда увидел, насколько целеустремлённо он работает, даже если в его распоряжении не самая быстрая машина».