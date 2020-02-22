Сводная статистика первых тестов в Барселоне
В Барселоне закончилась первая серия зимних тестов 2020 года с участием десяти команд и 21 гонщика – двадцати основных пилотов и резервного пилота Alfa Romeo Роберта Кубицы.
Отличная погода и надёжные машины позволили командам почти повторить прошлогодние показатели по пройденной дистанции, хотя в 2019-м первые тесты продолжались на день дольше. За три дня участники чемпионата проехали 3942 круга – больше 18000 километров, а год назад было 4236 кругов.
Точную дистанцию определить невозможно – не все круги были полными, по утрам на аэродинамических тестах или при смене настроек гонщики часто проезжали короткие круги – от выезда до въезда на пит-лейн, но мы допустим, что все круги были полными, хотя фактическая дистанция – чуть меньше.
Лучшие круги первой недели тестов
На тестах гонщики получили новые слики Pirelli всех пяти составов – от С1 до С5 по мере увеличения мягкости. Шины С1 не использовались. Лучшие результаты показаны на самых мягких шинах С5, которые по ходу уик-энда Гран При Испании на этой трассе не будут доступны.
Лучший результат Валттери Боттаса в третий день тестов на шинах С5 (1:15.732) всего на три десятых хуже его же прошлогоднего поула на шинах Soft – сегодня это С3.
Регламент не изменился, команды добились большей прижимной силы, мотористы прибавили в мощности – машины 2020 года могут стать самыми быстрыми в истории Формулы 1, ведь регламент на 2021-й замедлит их сразу на несколько секунд.
Ожидается, что по ходу второй серии тестов самые быстрые машины проедут круг быстрее поула 2019 года и не только на шинах самых мягких составов, когда гонщики будут отрабатывать квалификацию.
Гонщик
Команда
Мотор
Время
Шины
День
Боттас
Mercedes
Mercedes
1:15.732
C5
3
Хэмилтон
Mercedes
Mercedes
1:16.516
C5
3
Райкконен
Alfa Romeo
Ferrari
1:17.091
C5
2
Окон
Renault
Renault
1:17.102
C4
3
Стролл
Racing Point
Mercedes
1:17.338
C4
3
Перес
Racing Point
Mercedes
1:17.347
C3
2
Квят
AlphaTauri
Honda
1:17.427
C4
3
Джовинацци
Alfa Romeo
Ferrari
1:17.469
С5
3
Ферстаппен
Red Bull
Honda
1:17.516
C3
1
Риккардо
Renault
Renault
1:17.574
C4
3
Гасли
AlphaTauri
Honda
1:17.783
C2
3
Сайнс
McLaren
Renault
1:17.842
C3
1
Элбон
Red Bull
Honda
1:17.912
C2
2
Феттель
Ferrari
Ferrari
1:18.154
C4
2
Расселл
Williams
Mercedes
1:18.168
C3
1
Леклер
Ferrari
Ferrari
1:18.289
C3
1
Латифи
Williams
Mercedes
1:18.382
C3
1
Кубица
Alfa Romeo
Ferrari
1:18.386
С3
1
Норрис
McLaren
Renault
1:18.454
C3
3
Магнуссен
Haas
Ferrari
1:18.466
С3
1
Грожан
Haas
Ferrari
1:18.496
C3
3
Рейтинг гонщиков по пройденной дистанции
Важнейшая задача первой недели тестов – проехать максимально возможную дистанцию, собирая информацию о работе машины и поведении шин. В Mercedes использовали превычную тактику работы двух гонщиков каждый день – и оказались лучшими по пройденной дистанции.
Если в прошлом году гонщики Ferrari шли вплотную за лидерами, то теперь их нет даже в десятке.
Наибольшее число кругов за один день проехал Макс Ферстаппен – 168 кругов в первый день тестов.
Гонщик
Команда
Мотор
Круги
Километры
Хэмилтон
Mercedes
Mercedes
273
1270,82
Ферстаппен
Red Bull
Honda
254
1182,37
Сайнс
McLaren
Renault
237
1103,24
Джовинацци
Alfa Romeo
Ferrari
231
1075,31
Боттас
Mercedes
Mercedes
221
1028,76
Элбон
Red Bull
Honda
217
1010,13
Грожан
Haas
Ferrari
206
958,93
Гасли
AlphaTauri
Honda
206
958,93
Перес
Racing Point
Mercedes
203
944,97
Окон
Renault
Renault
190
884,45
Риккардо
Renault
Renault
190
884,45
Расселл
Williams
Mercedes
189
879,80
Норрис
McLaren
Renault
186
865,83
Леклер
Ferrari
Ferrari
181
842,56
Квят
AlphaTauri
Honda
178
828,59
Феттель
Ferrari
Ferrari
173
805,32
Стролл
Racing Point
Mercedes
168
782,04
Райкконен
Alfa Romeo
Ferrari
135
628,42
Латифи
Williams
Mercedes
135
628,43
Магнуссен
Haas
Ferrari
110
512,05
Кубица
Alfa Romeo
Ferrari
59
274,65
Рейтинг команд по пройденной дистанции
По пройденной на тестах дистанции Mercedes и Red Bull Racing идут почти вровень, а Ferrari пока позади. Серьёзных проблем с надёжностью у Скудерии не было, каждый день гонщики проезжали не менее 100 кругов, просто соперники проезжали больше.
В первые два дня тестов заводская команда Renault была позади по пройденной дистанции, но третий день изменил ситуацию – из-за проблем с машинами Williams и Haas откатились назад.
Команды
Круги
Километры
Mercedes
494
2 299,57
Red Bull
471
2 192,51
Alfa Romeo
425
1 978,38
McLaren
423
1 969,07
AlphaTauri
384
1 787,52
Renault
380
1 768,90
Racing Point
371
1 727,01
Ferrari
354
1 647,87
Williams
324
1 508,22
Haas
316
1 470,98
Рейтинг моторов по пройденной дистанции
По пройденной дистанции на первой строчке моторы Mercedes. На машинах трёх команд моторы компании Mercedes-AMG High Performance Powertrains из Бриксуорта за три дня проехали 1189 кругов – больше, чем год назад за четыре, но тогда в Williams не успели вовремя подготовить машину. Сейчас обошлось без сбоев.
Мотор
Круги
Километры
Mercedes
1189
5 534,80
Ferrari
1095
5 097,23
Honda
855
3 980,03
Renault
803
3 737,97