Сводная статистика первых тестов в Барселоне

В Барселоне закончилась первая серия зимних тестов 2020 года с участием десяти команд и 21 гонщика – двадцати основных пилотов и резервного пилота Alfa Romeo Роберта Кубицы.

Отличная погода и надёжные машины позволили командам почти повторить прошлогодние показатели по пройденной дистанции, хотя в 2019-м первые тесты продолжались на день дольше. За три дня участники чемпионата проехали 3942 круга – больше 18000 километров, а год назад было 4236 кругов.

Точную дистанцию определить невозможно – не все круги были полными, по утрам на аэродинамических тестах или при смене настроек гонщики часто проезжали короткие круги – от выезда до въезда на пит-лейн, но мы допустим, что все круги были полными, хотя фактическая дистанция – чуть меньше.

Лучшие круги первой недели тестов

На тестах гонщики получили новые слики Pirelli всех пяти составов – от С1 до С5 по мере увеличения мягкости. Шины С1 не использовались. Лучшие результаты показаны на самых мягких шинах С5, которые по ходу уик-энда Гран При Испании на этой трассе не будут доступны.

Лучший результат Валттери Боттаса в третий день тестов на шинах С5 (1:15.732) всего на три десятых хуже его же прошлогоднего поула на шинах Soft – сегодня это С3.

Регламент не изменился, команды добились большей прижимной силы, мотористы прибавили в мощности – машины 2020 года могут стать самыми быстрыми в истории Формулы 1, ведь регламент на 2021-й замедлит их сразу на несколько секунд.

Ожидается, что по ходу второй серии тестов самые быстрые машины проедут круг быстрее поула 2019 года и не только на шинах самых мягких составов, когда гонщики будут отрабатывать квалификацию.

Гонщик

Команда

Мотор

Время

Шины

День

Боттас

Mercedes

Mercedes

1:15.732

C5

3

Хэмилтон

Mercedes

Mercedes

1:16.516

C5

3

Райкконен

Alfa Romeo

Ferrari

1:17.091

C5

2

Окон

Renault

Renault

1:17.102

C4

3

Стролл

Racing Point

Mercedes

1:17.338

C4

3

Перес

Racing Point

Mercedes

1:17.347

C3

2

Квят

AlphaTauri

Honda

1:17.427

C4

3

Джовинацци

Alfa Romeo

Ferrari

1:17.469

С5

3

Ферстаппен

Red Bull

Honda

1:17.516

C3

1

Риккардо

Renault

Renault

1:17.574

C4

3

Гасли

AlphaTauri

Honda

1:17.783

C2

3

Сайнс

McLaren

Renault

1:17.842

C3

1

Элбон

Red Bull

Honda

1:17.912

C2

2

Феттель

Ferrari

Ferrari

1:18.154

C4

2

Расселл

Williams

Mercedes

1:18.168

C3

1

Леклер

Ferrari

Ferrari

1:18.289

C3

1

Латифи

Williams

Mercedes

1:18.382

C3

1

Кубица

Alfa Romeo

Ferrari

1:18.386

С3

1

Норрис

McLaren

Renault

1:18.454

C3

3

Магнуссен

Haas

Ferrari

1:18.466

С3

1

Грожан

Haas

Ferrari

1:18.496

C3

3

Рейтинг гонщиков по пройденной дистанции

Важнейшая задача первой недели тестов – проехать максимально возможную дистанцию, собирая информацию о работе машины и поведении шин. В Mercedes использовали превычную тактику работы двух гонщиков каждый день – и оказались лучшими по пройденной дистанции.

Если в прошлом году гонщики Ferrari шли вплотную за лидерами, то теперь их нет даже в десятке.

Наибольшее число кругов за один день проехал Макс Ферстаппен – 168 кругов в первый день тестов.

Гонщик

Команда

Мотор

Круги

Километры

Хэмилтон

Mercedes

Mercedes

273

1270,82

Ферстаппен

Red Bull

Honda

254

1182,37

Сайнс

McLaren

Renault

237

1103,24

Джовинацци

Alfa Romeo

Ferrari

231

1075,31

Боттас

Mercedes

Mercedes

221

1028,76

Элбон

Red Bull

Honda

217

1010,13

Грожан

Haas

Ferrari

206

958,93

Гасли

AlphaTauri

Honda

206

958,93

Перес

Racing Point

Mercedes

203

944,97

Окон

Renault

Renault

190

884,45

Риккардо

Renault

Renault

190

884,45

Расселл

Williams

Mercedes

189

879,80

Норрис

McLaren

Renault

186

865,83

Леклер

Ferrari

Ferrari

181

842,56

Квят

AlphaTauri

Honda

178

828,59

Феттель

Ferrari

Ferrari

173

805,32

Стролл

Racing Point

Mercedes

168

782,04

Райкконен

Alfa Romeo

Ferrari

135

628,42

Латифи

Williams

Mercedes

135

628,43

Магнуссен

Haas

Ferrari

110

512,05

Кубица

Alfa Romeo

Ferrari

59

274,65

Рейтинг команд по пройденной дистанции

По пройденной на тестах дистанции Mercedes и Red Bull Racing идут почти вровень, а Ferrari пока позади. Серьёзных проблем с надёжностью у Скудерии не было, каждый день гонщики проезжали не менее 100 кругов, просто соперники проезжали больше.

В первые два дня тестов заводская команда Renault была позади по пройденной дистанции, но третий день изменил ситуацию – из-за проблем с машинами Williams и Haas откатились назад.

Команды

Круги

Километры

Mercedes

494

2 299,57

Red Bull

471

2 192,51

Alfa Romeo

425

1 978,38

McLaren

423

1 969,07

AlphaTauri

384

1 787,52

Renault

380

1 768,90

Racing Point

371

1 727,01

Ferrari

354

1 647,87

Williams

324

1 508,22

Haas

316

1 470,98

Рейтинг моторов по пройденной дистанции

По пройденной дистанции на первой строчке моторы Mercedes. На машинах трёх команд моторы компании Mercedes-AMG High Performance Powertrains из Бриксуорта за три дня проехали 1189 кругов – больше, чем год назад за четыре, но тогда в Williams не успели вовремя подготовить машину. Сейчас обошлось без сбоев.

Мотор

Круги

Километры

Mercedes

1189

5 534,80

Ferrari

1095

5 097,23

Honda

855

3 980,03

Renault

803

3 737,97