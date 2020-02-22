Тото Вольф лично тестировал систему DAS

Новая система DAS (Dual Axis Steering), представленная Mercedes на тестах в Барселоне, стала одной из главных тем разговоров на этой неделе и ещё долго будет привлекать внимание.

Мнения по поводу её предназначения высказываются разные, как и по поводу её легальности, так что пока мы видели только первый акт весьма любопытного шоу, и продолжение следует, а в наступившем антракте можно привести некоторые подробности.

Как пишет немецкое издание Auto Motor und Sport, идея подобной системы появилась полтора года назад. Но когда инженеры рассказали о ней Тото Вольффу, руководитель команды Mercedes заявил, что DAS неработоспособна, поскольку гонщики не захотят на ходу двигать руль в продольном направлении в дополнение к привычным приёмам пилотирования.

Но когда был готов опытный образец системы, Вольффу предложили его опробовать на симуляторе.

«Я был удивлён, насколько это просто, – признаёт он. – Движение несколько неестественное, но ход руля короткий, и ты его перемещаешь только на прямых».

После этого было принято решение реализовать идею, и то, что получилось в результате, произвело сильное впечатление как на соперников чемпионской команды, так и на всю гоночную прессу.

Мы писали о том, что DAS по сути попадёт под запрет уже в 2021 году, но пока в FIA считают её вполне легальной – по крайней мере, пока не доказано обратное. Её основная функция – в изменении угла схождения передних колёс механическим способом, но при определённых настройках система может обеспечить и косвенное аэродинамическое преимущество, хотя его можно считать лишь приятным бонусом.

По мнению экспертов, прибавка в скорости, которую в теории DAS даёт на прямых за счёт изменения угла регулировки передних колёс, не превышает 1 км/ч.

Присмотревшись к этой системе за пару дней, инженеры других команд составили более чёткое представление о том, ради чего в Mercedes тратили силы и ресурсы на создание DAS.

Вот к каким выводам пришёл Энди Грин, технический директор Racing Point, у которого был опыт разработки аналогичных решений: «В 1987 году вместе с Эдрианом Рейнардом я разработал систему для Формулы 3000, которую можно было использовать для регулировки задних колёс.

Преимущество DAS в том, что это дополнительный инструмент влияния на работу шин. В этом плане его можно поставить один ряд с системами, которые регулируют баланс тормозов и настройки дифференциала. Например, её можно применять для прогрева передних колёс перед быстрым кругом в квалификации.

На прямых вы просто выставляете максимальный угол схождения, но возвращаете колёса в нормальное положение в поворотах, чтобы избежать негативного влияния на динамику поведения машины».

Особенно полезной DAS будет на трассах, на которых трудно прогревать резину до нужных рабочих температур. Но также она пригодится и под конец периода, когда пелотон ездит по трассе за автомобилем безопасности, и нужно добиться максимально возможного сцепления сразу, как только будет дан рестарт.

По ходу гонки, если резина начинает перегреваться, пилот может уменьшать угол схождения передних колёс на прямых, и это позволит быстрее снизить температуру шин. В ситуации, когда машина неохотно входит в быстрые повороты из-за проявлений недостаточной поворачиваемости, увеличение угла схождения иногда может стать эффективной контрмерой.

Единственная сложность связана с тем, что у системы DAS только два фиксированных положения. Если пытаться сделать несколько, это действительно станет слишком серьёзным отвлекающим фактором для гонщиков. К тому же, все необходимые регулировки необходимо выбирать и выставлять заранее в зависимости от конкретных особенностей той или иной трассы.

Эксперты единодушны в одном: новшество Mercedes нельзя считать универсальным инструментом, который обеспечит преимущество всегда и везде, но в каких-то случаях он может оказаться весьма полезным. Возможно, он позволит улучшить результат прохождения круга на одну-две десятых или проехать на одном комплекте резины три лишних круга. И скорее его стоит применять в Монце, а не в Сильверстоуне.

Но одного безусловного эффекта Mercedes уже удалось добиться: соперники забеспокоились и теперь вынуждены выделять ресурсы на изучение особенностей новинки, чтобы выяснить, имеет ли смысл пытаться её скопировать. В любом случае на этой уйдёт несколько месяцев. По признанию Маттиа Бинотто, руководителя команды Ferrari, подобную систему они смогут создать только к середине сезона.