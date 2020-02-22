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Автоспорт

Williams помешали проблемы с силовой установкой

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В третий день тестов в Барселоне за руль Williams вернулся Николас Латифи. Канадец проехал 72 круга, показав пятнадцатое время. В команде потеряли несколько часов из-за проблем с силовой установкой Mercedes.

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «Сегодня Николас вернулся за руль, и мы планировали, что он отработает весь день. К сожалению, во время утренней сессии мы заметили кое-что в телеметрии, что вызвало опасения относительно силовой установки. Последовавшее за этим расследование показало, что мы не сможем вернуться на трассу до второй половины дня. Однако механики отлично поработали, восстановив машину, так что удалось проехать несколько полезных сессий на новых комплектах шин.

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Команда завершила день, проведя серию пит-стопов, что принесло полезный опыт Николасу и позволило ему оценить, насколько быстрыми будут пит-стопы, когда мы всерьёз возьмёмся за дело в Мельбурне.

У нас есть несколько дней, чтобы всё проанализировать перед началом второй серии тестов. Предстоит многое сделать, но первая неделя получилась продуктивной, и мы рассчитываем увидеть дальнейший прирост скорости у FW43 на следующей неделе».

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Николас Латифи (15-й): «Если говорить о пройденной дистанции, я рассчитывал на большее. Я начал день, повторяя вчерашнюю программу Джорджа, проехал много кругов с аэродинамическими датчиками, а затем смог проехать несколько быстрых кругов до того, как по телеметрии мы заметили потенциальные проблемы с силовой установкой.

Парни отлично поработали, восстановив машину, и я вернулся на трассу. Последний час сессии получился занятым, поскольку мы многое проверяли, чтобы максимально эффективно провести время. Жаль, что не удалось поработать дольше, но так иногда бывает на тестах. Надеюсь, мы восполним потерянные километры на следующей неделе».

Источник:www.f1news.ru
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