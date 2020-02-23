Эдриан Ньюи не в восторге от регламента 2021 года

Эдриан Ньюи практически всю жизнь занимается одним и тем же делом, но, разумеется, на совершенно ином уровне, чем полвека назад. Когда ему было шесть лет, он играл гоночными машинками на игрушечной трассе из пластмассы. Теперь ему 61 год, и он давно и успешно руководит инженерным департаментом Red Bull Racing, разрабатывая для этой команды машины Формулы 1.

Отец Эдриана был энтузиастом автомобильного дела, и эта любовь передалась сыну. Однажды Ричард Ньюи решил приобрести спорткар Lotus Elan, но в разобранном состоянии, в виде комплекта – в 60-е годы это позволяло сэкономить на налогах. И юный Эдриан проводил время с отцом в гараже, наблюдая за тем, как продвигалась работа. А через пару лет сам собрал модель гоночной машины Lotus 49.

«Можно сказать, что Lotus в то время была самой популярной британской командой. Мне было 10 лет, когда начали выпускать модель Lotus 49, которую надо было собрать, и это занятие оказалось очень полезным, – вспоминает Ньюи. – Оно позволяет понять, из чего состоит подвеска, как монокок крепится к двигателю и коробке передач – в общем, все базовые вещи. Все детали были правильно названы, поэтому я освоил всю терминологию.

Модель Lotus 49 стала очень важным этапом в развитии моего интереса к Формуле 1. То, что отец возился в своей маленькой мастерской и занимался машинами, конечно, тоже на мне сказалось, но у него не было особого интереса к автоспорту, поэтому я точно не знаю, с чего началось моё увлечение гонками.

Примерно к 12-летнему возрасту мне уже надоело собирать чужие конструкции, поэтому я стал придумывать свои собственные, в мастерской отца изготавливал какие-то детали из алюминия или пластика, а также разбирал модели ради частей, которые не мог сделать сам, например, двигатель или шины.

Я ещё не очень понимал, что делаю, но пытался что-то изобретать, разобраться в том, что именно было важнее всего, и выискивал в технической литературе и журналах всю возможную информацию. Это нельзя было назвать настоящей конструкторской работой, но я старался подходить к делу творчески».

Не так много в современной Формуле 1 специалистов, которые могут сравниться с Ньюи по уровню профессиональной подготовки, и с высоты своего опыта он без восторга относится к реформам, которые ждут чемпионат мира в 2021 году.

«Во многих отношениях я с нетерпением жду смены технического регламента, ведь появляется возможность понять что-то новое. Но мне не нравится общая тенденция к ужесточению правил, – заявил он. – Когда в 2009-м в последний раз произошли значительные изменения в регламенте, очень радовало, что не вводились никакие новые ограничения. Но правила 2021 года очень жёсткие, они носят директивный характер.

Я думаю, что это очень плохо и неправильно. По-моему, Формула 1 не должна быть такой, она не должна превращаться в нечто, похожее на GP1. Новый регламент был утверждён вне зависимости от того, что люди о нём думают, так что пойдёт он на пользу чемпионату или нет, мы узнаем только со временем».

Через все годы Ньюи пронёс особое отношение к наследию команды Lotus, и теперь в его коллекции есть уникальная историческая машина Lotus 49BR8, на которой Грэм Хилл в 1968-м выиграл свой второй чемпионский титул.

«Когда четыре года назад она была выставлена на торги, один мой друг сделал ставку от моего имени и смог её приобрести, – рассказал Ньюи. – Машина была не в лучшем состоянии, поэтому встала дилемма, что с ней делать. Пообщавшись со знающими людьми, я подумал: “Если уж я построил модель в масштабе 1:12, надо собрать и настоящую машину!” Так что я полностью её разобрал, отреставрировал все детали и снова собрал».