F3 Asian: Чэдвик выиграла гонку, Алдерс – титул

Финал азиатской серии Формулы 3 проходил в Таиланде на автодроме Бурирам, и его сценарий оказался несколько неожиданным.

Титул достался 20-летнему голландцу Джую Алдерсу, одержавшему по ходу сезона пять побед в 14-ти гонках. Столько же побед было на счету австралийца Джека Дуэна, но под конец чемпионата ему изменила удача: в субботней гонке уик-энда он занял только 8-е место, хотя лидировал до последнего круга, но потеря несколько позиций из-за прокола колеса, который он получил буквально перед самым финишем.

Как ни странно, но такая же история произошла с ним и сегодня. В заключительной гонке сезона он вновь получил прокол, но на этот раз не смог закончить дистанцию.

В итоге Алдерс уже набрал 258 очков, что гарантирует ему чемпионский титул. Дуэн останется вторым, а третье место по итогам сезона в F3 Asian гарантировано российскому гонщику Никите Мазепину, на его счету ни одной победы, но четыре подиума, что тоже неплохо.

Приятное удивление вызывают успехи Джейми Чэдвик, чемпионки W Series: она заняла 4-е место по итогам сезона в азиатской Формуле 3, и сегодня открыла счёт победам. В воскресенье первым линию финиша на таиландской трассе пересёк японец Укио Сасахара, но он выступал вне зачёта, а вторым был Пьетро Фиттипальди, но внук легендарного бразильского чемпиона был оштрафован, а это автоматически означало, что Джейми, финишировавшей третьей, досталась победа.

Кстати, британская гонщица получила очки за 2-е место в субботней гонке тоже после штрафа, наложенного на Никиту Мазепина. Стюарды сочли, что его действия на трассе привели к инциденту, которого можно было избежать, и прибавили к результату 5 секунд. В итоге Никита вчера был классифицирован только пятым.

Сегодня, во второй гонке уик-энда, он занял 8-е место, зато пятым финишировал другой российский гонщик, Михаэль Белов, принимающий участие только в заключительном этапе серии.