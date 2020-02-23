F3 Asian: Дуэн упустил титул, но одержал ещё одну победу

Последнюю гонку сезона азиатской серии Формулы 3 на таиландской трассе Бурирам выиграл Укио Сасахара, однако японец выступает вне зачёта, поэтому победа была формально присуждена Джеку Дуэну. Австралиец финишировал вторым, и это стало некоторым утешением после двух неудач подряд, из-за которых он упустил титул: в предыдущих гонках уик-энда он дважды получал проколы.

На подиум в очередной раз поднялась Джейми Чэдвик, заняв 2-е место, а также можно порадоваться за российского гонщика Михаэля Белова, дебютанта серии: он замкнул тройку призёров. Правда, на трассе он финишировал четвёртым, следом на Никитой Мазепиным, но унаследовал третье место, поскольку тот в очередной раз был оштрафован и откатился на 8-ю позицию.

Лучшие гонщики, выступавшие в F3 Asian, по итогам сезона получат баллы для суперлицензии FIA.

Джуй Алдерс – 18 баллов, Джек Дуэн – 14, Никита Мазепин – 12, Джейми Чэдвик – 10, Пьетро Фиттипальди – 6.