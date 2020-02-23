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Автоспорт

Лео Турини: Аэродинамика SF1000 не работает

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Итальянский журналист Лео Турини, хорошо осведомлённый о делах Ferrari, комментировал итоги первых тестов и заявление Маттиа Бинотто об отставании Скудерии…

Лео Турини: «Думаю, все вы читали или слышали заявление Маттиа Бинотто. Здесь нечего добавить. Я ценю, когда говорят правду.

Ясно одно. Аэродинамика SF1000 не работает. Проблемы 2019 года до сих пор не решены. Машина страдает от недостаточной поворачиваемости, а на длинной серии кругов далека от темпа Mercedes (и Red Bull). Такова ситуация на сегодня.

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На следующей неделе Ferrari привезёт в Барселону свои новинки и будет серьёзно работать. Остаётся надеяться на лучшее».

Источник:www.f1news.ru
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