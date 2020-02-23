Райкконен: Было бы здорово вновь выступить в ралли

В начале января мы писали об одном давнем увлечении Кими Райкконена, которое в последнее время по разным причинам отошло на второй план, но финский гонщик по-прежнему мечтает к нему вернуться. Речь о ралли.

В свои 40 лет Кими в отличной физической и гоночной форме – очередным тому подтверждением стала его скорость на тестах в Барселоне: в рейтинге лучших кругов он на третьей строчке, сразу после Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона. Ничто не мешает ему после завершения карьеры в Формуле 1 вернуться за руль ралли-кара – впрочем, ещё неизвестно, когда это может произойти.

«У меня есть раллийный Fiat (на этом Abarth Grande Punto S2000 Кими в 2009 году одержал свою первую победу в ралли), но я давно уже на нём не ездил. Надо бы на нём покататься, но всё нет времени, или погода неподходящая, – рассказал пилот Alfa Romeo. – Всегда интересно попробовать что-то новое, поэтому мне бы хотелось проверить на ходу современные машины класса WRC. Они очень быстрые.

Было бы здорово когда-нибудь вновь выступить в ралли, однако поживём – увидим. Сейчас мне не до этого».

Но Райкконен продолжает внимательно следить за событиями в мире ралли, в частности, он высоко оценивает потенциал Калле Рованперя, в этом году дебютировавшего в WRC в составе заводской команды Toyota. В Rallye Monte-Carlo 19-летний финн занял 5-е место, на этапе в Швеции – уже третье.

«Калле отлично выступает, но, пожалуй, это меня не удивляет, – прокомментировал Кими. – Он уже давно за рулём, всегда показывает хорошую скорость и умеет удерживать машину на трассе. Плюс он выступает на Toyota, а это однозначно отличная техника. Сезон в чемпионате мира по ралли обещает быть интересным, несмотря на то, что одна из команд ушла из WRC».

Но есть ли машины каких-либо других гоночных классов, кроме WRC, которые Райкконену хотелось бы попробовать?

«Таких мыслей у меня нет, по крайней мере пока. Я гонялся на самой разной технике, и мне этого вполне достаточно», – ответил Кими.

Кроме картинга, мотокросса, гонок на снегоходах, ралли и Формулы 1, в 2011 году он также выступал в NASCAR, сначала на гоночных пикапах, а затем на более мощной машине класса Nationwide, и этот опыт тоже ему понравился.