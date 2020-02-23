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Автоспорт

Стратеги Mercedes объясняют, как трактовать итоги тестов

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В дни предсезонных тестов мы часто слышим фразу: «Результаты прохождения кругов ни о чём не говорят и не дают никакой информации». Но так ли это? Попробуйте сказать это стратегам Mercedes (как, впрочем, и любой другой команды), и вы услышите их реакцию.

Анализ времени на круге вовсе не такое уж бессмысленное занятие, тем более что каждая команда располагает большим объёмом других разнообразных данных, которые позволяют составить представление о расстановке сил. Применяя методики, отработанные на протяжении нескольких лет, в Mercedes весьма достоверно трактуют результаты, которые мы видим на табло автодрома в Барселоне.

Разумеется, стратегам приходится иметь дело с большим количеством переменных: топливная нагрузка, режим работы двигателей, эффективность шин, задачи, которые решает на трассе тот или иной гонщик – все эти факторы усложняют анализ. Тем более что часто в распоряжении команд лишь неполная информация о том, чем занимаются соперники, а то и вовсе достоверных данных об этом нет. И всё-таки результаты прохождения кругов говорят о многом.

Начнём с того, что известно точно: время на круге и число кругов, а также достаточно точно вычисляется, какое количество топлива было израсходовано на каждом из них. Расчёты, сделанные в ходе работы на симуляторе, позволяют точно установить зависимость расхода от скорости на конкретной трассе. Также достаточно точно можно установить динамику падения скоростей в процессе износа резины того или иного состава. Все эти данные есть в распоряжении команд, и используя их, можно составить общую картину расстановки сил.

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Как ни странно, с годами привычные подходы команд практически не меняются, на всех предсезонных тестах они действуют по одному и тому же сценарию. Есть три варианта топливной нагрузки: на короткие серии кругов в баки заливается немного бензина, имитации гонок проводятся с полными баками, но основной объём работы команды выполняют с некоей средней топливной нагрузкой.

Тут у всех участников чемпионата свои привычки, более-менее известные соперникам, и в начале тестов в Mercedes исходят из того, что все команды заливают в баки машин примерно такое же количество топлива, как и на прошлогодних зимних тестах.

Оперируя этими расчётами и видя результаты прохождения кругов, уже можно составить примерное представление о том, кто претендует на лидерство, а кого придётся записать в отстающие. Но если под конец первого дня тестов картина будет весьма приблизительной, то с каждой следующей сессией она постепенно уточняется.

Можно привести простой пример. Если та или иная машина проехала 10 кругов, и на каждом из них было израсходовано примерно 1,7 кг топлива, следовательно для этой серии кругов потребовалось как минимум 17 кг. Но на самом деле с пустыми баками никто не ездит, поэтому можно предположить, что там было как минимум 27 кг бензина.

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Поскольку средняя топливная нагрузка на тестах при выполнении большинства задач на уровне 50 кг, можно предположить, что в баке такой машины было от 27 до 50 кг бензина. С каждой следующей серией кругов по мере появления новых данных этот разброс будет сужаться, и в итоге мы приходим к достаточно точным оценкам.

Если на разных сериях кругов скорость этой машины то заметно вырастает, то существенно снижается, мы приходим к выводу, что в команде использовали другой из трёх возможных «топливных сценариев». Т.е. работали либо над скоростью в квалификации, либо проводили имитацию гонки.

Именно анализируя результаты прохождения кругов в ходе длинных серий можно получить максимальный объём вполне достоверных данных. Если гонщик при этом периодически сворачивает в боксы, где на машину ставят новый комплект резины, значит, топливная нагрузка была близкой к максимальной. В итоге можно получить достаточно полную картину по всем командам и приступить к сравнительному анализу скоростей.

Кроме того стратеги внимательно следят за такими показателями, как динамика разгона, для чего используются данные GPS. Это позволяет получить представление о режимах работы силовых установок, которые команды корректируют в зависимости от выполняемых задач, и в итоге вычислить, у кого какая мощность двигателя.

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В общем, некая примерная картина начинает вырисовываться уже под конец первого дня тестов. А ближе к завершению третьего дня она становится намного точнее, хотя полной её назвать нельзя. Уже можно сказать, что команда А как минимум не уступает в скорости команде B, однако мы не знаем, могла ли она ездить ещё быстрее. А если могла, то насколько.

И потом, нельзя исключать, что на вторую серию тестов, скажем, Red Bull Racing привезёт целый комплекс технических новинок. Опять же, не вполне ясно, почему в баках машин Ferrari на этих тестах было меньше топлива, чем у Haas и Alfa Romeo, их клиентских команд, использующих точно такие же силовые установки.

Но уже сейчас можно сказать, что на первой гонке сезона в Мельбурне в группе лидеров развернётся ожесточённая борьба. Также можно предположить, что середина пелотона сократит отставание от лидеров, и в этой группе команд произойдут существенные перестановки по сравнению с прошлым годом, т.е. кто-то выйдет вперёд, кто-то сдаст прежние позиции.

В общем, даже на тестах результаты прохождения кругов могут поведать о многом, особенно если при их анализе применять правильные и проверенные методики.

Источник:www.f1news.ru
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