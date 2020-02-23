Стратеги Mercedes объясняют, как трактовать итоги тестов

В дни предсезонных тестов мы часто слышим фразу: «Результаты прохождения кругов ни о чём не говорят и не дают никакой информации». Но так ли это? Попробуйте сказать это стратегам Mercedes (как, впрочем, и любой другой команды), и вы услышите их реакцию.

Анализ времени на круге вовсе не такое уж бессмысленное занятие, тем более что каждая команда располагает большим объёмом других разнообразных данных, которые позволяют составить представление о расстановке сил. Применяя методики, отработанные на протяжении нескольких лет, в Mercedes весьма достоверно трактуют результаты, которые мы видим на табло автодрома в Барселоне.

Разумеется, стратегам приходится иметь дело с большим количеством переменных: топливная нагрузка, режим работы двигателей, эффективность шин, задачи, которые решает на трассе тот или иной гонщик – все эти факторы усложняют анализ. Тем более что часто в распоряжении команд лишь неполная информация о том, чем занимаются соперники, а то и вовсе достоверных данных об этом нет. И всё-таки результаты прохождения кругов говорят о многом.

Начнём с того, что известно точно: время на круге и число кругов, а также достаточно точно вычисляется, какое количество топлива было израсходовано на каждом из них. Расчёты, сделанные в ходе работы на симуляторе, позволяют точно установить зависимость расхода от скорости на конкретной трассе. Также достаточно точно можно установить динамику падения скоростей в процессе износа резины того или иного состава. Все эти данные есть в распоряжении команд, и используя их, можно составить общую картину расстановки сил.

Как ни странно, с годами привычные подходы команд практически не меняются, на всех предсезонных тестах они действуют по одному и тому же сценарию. Есть три варианта топливной нагрузки: на короткие серии кругов в баки заливается немного бензина, имитации гонок проводятся с полными баками, но основной объём работы команды выполняют с некоей средней топливной нагрузкой.

Тут у всех участников чемпионата свои привычки, более-менее известные соперникам, и в начале тестов в Mercedes исходят из того, что все команды заливают в баки машин примерно такое же количество топлива, как и на прошлогодних зимних тестах.

Оперируя этими расчётами и видя результаты прохождения кругов, уже можно составить примерное представление о том, кто претендует на лидерство, а кого придётся записать в отстающие. Но если под конец первого дня тестов картина будет весьма приблизительной, то с каждой следующей сессией она постепенно уточняется.

Можно привести простой пример. Если та или иная машина проехала 10 кругов, и на каждом из них было израсходовано примерно 1,7 кг топлива, следовательно для этой серии кругов потребовалось как минимум 17 кг. Но на самом деле с пустыми баками никто не ездит, поэтому можно предположить, что там было как минимум 27 кг бензина.

Поскольку средняя топливная нагрузка на тестах при выполнении большинства задач на уровне 50 кг, можно предположить, что в баке такой машины было от 27 до 50 кг бензина. С каждой следующей серией кругов по мере появления новых данных этот разброс будет сужаться, и в итоге мы приходим к достаточно точным оценкам.

Если на разных сериях кругов скорость этой машины то заметно вырастает, то существенно снижается, мы приходим к выводу, что в команде использовали другой из трёх возможных «топливных сценариев». Т.е. работали либо над скоростью в квалификации, либо проводили имитацию гонки.

Именно анализируя результаты прохождения кругов в ходе длинных серий можно получить максимальный объём вполне достоверных данных. Если гонщик при этом периодически сворачивает в боксы, где на машину ставят новый комплект резины, значит, топливная нагрузка была близкой к максимальной. В итоге можно получить достаточно полную картину по всем командам и приступить к сравнительному анализу скоростей.

Кроме того стратеги внимательно следят за такими показателями, как динамика разгона, для чего используются данные GPS. Это позволяет получить представление о режимах работы силовых установок, которые команды корректируют в зависимости от выполняемых задач, и в итоге вычислить, у кого какая мощность двигателя.

В общем, некая примерная картина начинает вырисовываться уже под конец первого дня тестов. А ближе к завершению третьего дня она становится намного точнее, хотя полной её назвать нельзя. Уже можно сказать, что команда А как минимум не уступает в скорости команде B, однако мы не знаем, могла ли она ездить ещё быстрее. А если могла, то насколько.

И потом, нельзя исключать, что на вторую серию тестов, скажем, Red Bull Racing привезёт целый комплекс технических новинок. Опять же, не вполне ясно, почему в баках машин Ferrari на этих тестах было меньше топлива, чем у Haas и Alfa Romeo, их клиентских команд, использующих точно такие же силовые установки.

Но уже сейчас можно сказать, что на первой гонке сезона в Мельбурне в группе лидеров развернётся ожесточённая борьба. Также можно предположить, что середина пелотона сократит отставание от лидеров, и в этой группе команд произойдут существенные перестановки по сравнению с прошлым годом, т.е. кто-то выйдет вперёд, кто-то сдаст прежние позиции.

В общем, даже на тестах результаты прохождения кругов могут поведать о многом, особенно если при их анализе применять правильные и проверенные методики.