В Renault представят ещё одну версию мотора в 2020-м

С одной стороны, в Renault планируют свести к разумному минимуму модернизацию машины 2020 года, сделав ставку на максимально качественную подготовку к 2021-му и бросив на это все ресурсы. С другой стороны, новая машина R.S.20, которую заводская команда французского концерна привезла на первые тесты в Барселону, заметно отличается от прошлогодней.

В частности, у неё довольно узкий носовой обтекатель, по стилю напоминающий разработки Mercedes или McLaren. По количеству кругов, пройденных за первую половину предсезонных тестов, Renault оказалась на 6-м месте, но при этом в рейтинге лучших кругов по итогам трёх дней Эстебан Окон занимает 4-ю строчку, уступая только гонщикам Mercedes и Кими Райкконену из Alfa Romeo.

И Окон, и Даниэль Риккардо уверяют, что первые впечатления от новой машины вполне позитивные. Безусловно, это связано и с силовой установкой Renault, хотя Реми Таффен, главный моторист гоночного подразделения французской компании, подтвердил, что по ходу сезона не стоит ждать какого-то значительного прогресса, поскольку основная задача, которую решают в Вири, тоже связана с подготовкой к 2021 году.

«Это будет последний сезон для семьи двигателей, представленной нами два года назад, – подчеркнул Таффен. – Следовательно, пока продолжается работа, которую мы вели в 2019-м. В течение года будет не так много обновлений силовой установки, поскольку мы хотим пораньше сконцентрироваться на разработке двигателя для 2021 года.

Большинство усовершенствований, которые мы внесли в прошлом сезоне, реализованы в первой спецификации силовой установки 2020 года, но по ходу чемпионата будет и вторая её версия, которая должна отличаться повышенной надёжностью».

По мнению французского специалиста, который работает в Renault уже более 20 лет (Реми Таффен был одним из инженеров Фернандо Алонсо в 2005-2006 гг., когда испанец дважды становился чемпионом мира), даже после перехода на лимитированные бюджеты в 2021 году в Формуле 1 продолжится процесс интенсивного поиска инновационных решений.

«Дороже всего обходится быстрое воплощение идей, когда вы хотите поскорее внедрить то или иное решение и проверить его на трассе, – пояснил Таффен. – Если же потратить в десять раз больше времени, то вы сможете реализовать его не за неделю, а, например, за три месяца.

Переход на лимитированные бюджеты заставит нас работать более эффективно, но он не ограничит инженерный поиск. Нам придётся выбирать, на что тратить имеющиеся ресурсы, но мы не прекратим инновационные процессы».