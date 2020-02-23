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Автоспорт

W Series проведёт тренировочные сборы в Лондоне

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Организаторы женской W Series объявили о том, что программа подготовки ко второму сезону начнётся с четырёхдневных тренировочных сборов в Лондоне, на которых участницы чемпионата будут заниматься физической подготовкой под руководством известных британских спортсменов.

В тренерский коллектив войдут трёхкратная чемпионка мира и победительница лондонской Олимпиады легкоатлетка Джессика Эннис-Хилл, Ама Абгезе, в прошлом капитан сборной Англии по нетболу, и легендарный чемпион мира по снукеру Джимми Уайт. Они будут помогать гонщицам достичь необходимой формы в преддверии первого этапа сезона, который пройдёт в конце мая по Санкт-Петербургом на новом автодроме «Игора Драйв».

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Кэтрин Бонд-Миур, исполнительный директор W Series: «Мы стремимся добиться, чтобы наши гонщицы стали лучшими в мире, а это значит, что необходимо инвестировать в программу повышения их мастерства и подготовку.

Мы верим, что поможем им в полной мере реализовать свой потенциал и подготовить к выступлениям в элитных классах автоспорта, возможно, со временем и в в Формуле 1».

В программу лондонских сборов входят занятия по физической и психологической подготовке, обучение правильному спортивному питанию, а также работе с прессой.

Источник:www.f1news.ru
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