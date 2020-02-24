Финал сезона в Абу-Даби могут перенести на неделю

Перенос Гран При Китая на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса привёл к тому, что в календаре чемпионата образовалась четырёхнедельная пауза, которая будет тянуться почти весь апрель.

Ситуацию вокруг городской гонки в столице Вьетнама, запланированной на 5 апреля, тоже не назовёшь безоблачной, но по крайней мере пока она, как нас уверяют, под контролем, и в Ханое продолжают готовиться к дебютному Гран При. Но голландский этап в Зандфорте пройдёт только 3 мая.

Мы писали о том, что руководство итальянского автодрома имени Энцо и Дино Феррари официально обратилось к организаторам чемпионата с предложением провести гонку в Имоле вместо Шанхая, однако сделать это в апреле всё равно малореально по многим причинам.

Позиция Liberty Media в сложившихся условиях понятна: приоритетная задача состоит в том, чтобы найти возможность всё-таки провести гонку в Китае, поскольку эта страна считается очень важным рынком для Формулы 1.

Организаторы чемпионата стараются перенести шанхайский этап на конец сезона, хотя понятно, что его перспективы зависят прежде всего от того, насколько успешно будет продвигаться борьба с коронавирусом и всеми последствиями, связанными с его вспышкой.

О том, что Гран При Китая могут перенести на ноябрь, мы тоже рассказывали, хотя понятно, что руководству Формулы 1 придётся приложить немало усилий, чтобы убедить команды в необходимости скорректировать календарь чемпионата, уплотнив его последнюю четверть и вставив в неё ещё один этап.

Об одном из возможных сценариев на днях рассуждал Франц Тост, руководитель AlphaTauri: «Поскольку в Абу-Даби, насколько мне известно, должна проходить финальная гонка сезона, и это записано в контракте, то, может быть, получится её передвинуть на более позднюю дату.

Главное, чтобы ситуацию с коронавирусом взяли под контроль, а какое-то приемлемое решение по Гран При Китая будет найдено».

По информации RaceFans, именно эту идею в настоящее время рассматривают в Формуле 1. Если провести этап в Абу-Даби с 4 по 6 декабря, то гонка в Шанхае могла бы пройти за неделю до этого, что позволило бы избежать варианта с тремя Гран При подряд (Бразилия, Китай, Абу-Даби), разделёнными лишь недельными интервалами, крайне сложного в плане логистики.

Правда, здесь тоже есть нюанс: традиционная гала-церемония FIA тоже запланирована на первый уик-энд декабря, но, вероятно, в Liberty Media смогут договориться с федерацией о корректировке планов, если такой сценарий окажется единственно возможным.