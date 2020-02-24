Франц Тост: У нас хорошая форма перед началом сезона

В финальный день первой недели тестов в Барселоне с машиной AlphaTauri работали оба гонщика. Несмотря на небольшую проблему в конце дня, команда выполнила запланированную программу.

Даниил Квят (5-й): «День показался мне коротким – я отработал только одну сессию, но всё прошло продуктивно, мы максимально её использовали, провели много проверок, постарались проехать как можно больше кругов – в этом плане мы отлично поработали.

Теперь надо всё проанализировать, чтобы подготовиться к следующей неделе тестов. У нас неплохая машина, и, как все остальные команды, мы продолжаем работать с настройками. Но первое впечатление – мы добились прогресса по сравнению с прошлым годом. Сложно сказать, достаточно ли этого, но мы ещё не показали всё, на что она способна на короткой и длинной серии кругов».

Пьер Гасли (9-й): «Позитивная вторая сессия. Программа была насыщенной, но нам удалось её выполнить. К сожалению, под конец сессии возникла небольшая задержка, поэтому мы не завершили серию быстрых кругов, но это не большая проблема, ведь Даниил уже их проехал в утренней сессии. В целом, три дня тестов прошли позитивно, нам надо многое проанализировать перед следующей серией тестов, чтобы добиться большего от машины».

Джонатан Эддоллз, главный гоночный инженер: «Мы завершили ещё один тестовый день в Барселоне, успешно справившись с весьма напряженной программой этих трёх дней.

Утром работал Даниил, занимаясь аэродинамическими испытаниями и продолжив работу с настройками. Анализ собранной вчера информации выявил несколько интересных направлений, мы занялись дальнейшим их изучением, когда на коротких сериях кругов ездили на шинах C3, чтобы убедиться в правильности наших выводов.

После этого мы дали Даниилу возможность проехать несколько быстрых кругов на мягкой резине, и машина в этой конфигурации показала себя неплохо. Он завершил первую половину дня двумя длинными сериями кругов на резине С2, тестируя компоненты, которые помогут более эффективно работать с шинами по ходу сезона.

Пьер сел за руль после перерыва, для него был запланирован ряд испытаний на коротких и длинных сериях кругов, связанных с ходовой частью и аэродинамикой. К сожалению, какое-то время под конец дня мы потеряли, когда пришлось менять крепления днища. Деталь простая, но процедура её замены требует времени.

Мы проделали половину той работы, что была запланирована до отправки в Мельбурн, но уже собрали большой объём информации, изучая возможности AT01, и получили неплохое представление о поведении и характеристиках машины. Команда проведёт несколько ближайших дней, занимаясь детальным анализом данных и подготовкой к заключительной части тестов, которая пройдёт на следующей неделе».

Франц Тост, руководитель команды: «Мы продуктивно поработали на первой серии тестов в Барселоне – каждый день машина проезжала более 100 кругов, а всего – 384 круга. Мы многое узнали о ней, но всё равно должны добавить последний штрих к работе с настройками. Я считаю, что мы движемся в верном направлении, а это хороший знак. Жаль, что из-за небольшой проблемы под конец дня мы потеряли немного времени на трассе, но мы разобрались.

Кроме того, мы проехали несколько длинных серий кругов, оценили износ и деградацию шин. Теперь инженеры должны проанализировать много данных, чтобы хорошо подготовиться ко второй серии тестов на следующей неделе. В целом, должен сказать, что мы в хорошей форме перед началом сезона».

Тойохару Танабе, технический директор Honda: «В финальный день первой серии предсезонных тестов обе наших команды проехали много кругов. Сегодня в AlphaTauri Даниил работал в утренней сессии, а Пьер – во второй, и они на двоих проехали 121 круг. Половина предсезонных тестов позади, и теперь нужно проанализировать много данных.

Благодаря хорошей погоде и тому факту, что за эти три дня было мало красных флагов, обе наших команды продуктивно поработали на первой серии тестов. До следующих тестов ещё четыре дня, так что у всех в Японии, Великобритании и здесь в Испании много работы – надо проанализировать довольно большой объём данных, чтобы сделать следующий шаг на финальных трёх днях тестов перед первой гонкой сезона. В целом обе команды, использующие двигатели Honda проехали 855 кругов, или 3980 км».