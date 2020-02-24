Видео: Круг по обновлённому Зандфорту

Подготовка к Гран При Нидерландов, который намечен на 1-3 мая, идёт полным ходом. Реконструкция автодрома практически завершена – на всём протяжении круга полностью уложено асфальтовое покрытие.

Накануне на автодроме состоялся «закрытый» трек-день, во время которого автолюбители на дорожных машинах смогли проверить асфальт и конфигурацию. Из соображений безопасности на многих участках, в том числе на бэнкинге, траектория движения была ограничена конусами, вынуждая снижать скорость чуть ли не до полной остановки. Тем не менее, видео, снятое одним из участников заездов, позволяет составить первое впечатление о трассе, которая вскоре примет этап Формулы 1.