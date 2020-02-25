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Автоспорт

Ф3: Реверсивная решётка увеличена до 10 позиций

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Организаторы молодёжной серии Формула 3 рассказали об изменениях в Спортивном регламенте на 2020 год. Новшество касается реверсивной стартовой решётки второй гонки – отныне она будет затрагивать не первую восьмёрку, а первую десятку финишировавших в первой гонке.

Иными словами, гонщик, финишировавший в субботней гонке десятым, в воскресной стартует с поула. Обладатель девятого места на финише в субботу стартует вторым в воскресенье и так далее вплоть до победителя, который будет начинать вторую гонку десятым.

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Помимо этого увеличивается число гонщиков, которые смогут зарабатывать очки по итогам воскресной гонки. Теперь призовые баллы будут начисляться первой десятке по следующей схеме: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1. Система начисления очков в первой гонке останется неизменной.

Изменения вступят в силу на первом этапе сезона в Бахрейне, который пройдёт с 20 по 22 марта.

Бруно Мишель, руководитель серии: «Учитывая, что в Формуле 3 выступают тридцать гонщиков, финиш в первой десятке – уже огромное достижение. Поэтому мы решили поощрять пилотов за финиш в первой десятке в обеих гонках, а не только в первой.

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Мы также расширили реверсивную решётку с первой восьмёрки до первой десятки, поскольку теперь в обеих гонках очки будут начислять первым десяти гонщикам».

Источник:www.f1news.ru
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