Ф3: Реверсивная решётка увеличена до 10 позиций

Организаторы молодёжной серии Формула 3 рассказали об изменениях в Спортивном регламенте на 2020 год. Новшество касается реверсивной стартовой решётки второй гонки – отныне она будет затрагивать не первую восьмёрку, а первую десятку финишировавших в первой гонке.

Иными словами, гонщик, финишировавший в субботней гонке десятым, в воскресной стартует с поула. Обладатель девятого места на финише в субботу стартует вторым в воскресенье и так далее вплоть до победителя, который будет начинать вторую гонку десятым.

Помимо этого увеличивается число гонщиков, которые смогут зарабатывать очки по итогам воскресной гонки. Теперь призовые баллы будут начисляться первой десятке по следующей схеме: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1. Система начисления очков в первой гонке останется неизменной.

Изменения вступят в силу на первом этапе сезона в Бахрейне, который пройдёт с 20 по 22 марта.

Бруно Мишель, руководитель серии: «Учитывая, что в Формуле 3 выступают тридцать гонщиков, финиш в первой десятке – уже огромное достижение. Поэтому мы решили поощрять пилотов за финиш в первой десятке в обеих гонках, а не только в первой.

Мы также расширили реверсивную решётку с первой восьмёрки до первой десятки, поскольку теперь в обеих гонках очки будут начислять первым десяти гонщикам».