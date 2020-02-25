Жану Тодту – 74

Сегодня президенту FIA Жану Тодту исполнилось 74 года. Француз начал карьеру в автоспорте, став штурманом. В 1981 году вместе с Ги Фекленом он завоевал Кубок конструкторов в WRC для Talbot Lotus и занял второе место в личном зачёте.

Завершив гоночную карьеру в 1981-м, Жан Тодт стал гоночным директором Peugeot, когда компания испытывала финансовые трудности и проблемы с имиджем. Он основал Peugeot Talbot Sport, вернув в 1984 году французскую компанию в автоспорт. Спустя три года компания выставила Peugeot 205 Turbo на ралли Париж-Дакар. С 1987 по 1990 его команда вместе с Ари Ватаненом и Юхой Канккуненом выиграла четыре ралли Париж-Дакар.

После ухода Peugeot из ралли Жан Тодт сосредоточился на «24 часа Ле-Мана», и в 1992-м экипаж Дерека Уорика, Янника Далма и Марка Бланделла на Peugeot 905 выиграли марафон, а спустя год три экипажа Peugeot заняли весь подиум в Ле-Мане.

В 1993-м президент Ferrari Лука ди Монтедземоло пригласил Тодта возглавить гоночное подразделение компании, и уже в 1994-м команда одержала первую за четыре года победу – Герхард Бергер выиграл Гран При Германии. В конце 1995-го Жан Тодт пригласил в команду Михаэля Шумахера, а затем нанял Рори Бёрна и Росса Брауна, создав команду, которая будет доминировать в Формуле 1 в начале 2000-х.

В 2006-м, спустя несколько месяцев после заявления Михаэля Шумахера об отставке, Жан Тодт стал специальным советником Ferrari, а в марте 2009-го окончательно оставил команду и через несколько месяцев объявил о намерении баллотироваться на пост президента FIA. В октябре 2009-го он набрал 135 голосов – втрое больше, чем его соперник Ари Ватанен. С тех пор француз два раза переизбирался и до сих пор возглавляет FIA.

В конце апреля 2015 Жан Тодт назначен специальным послом по безопасности дорожного движения при генеральном секретаре ООН, а также участвует в благотворительности. Он один из основателей и вице-президент ICM (Института головного и спинного мозга), член попечительского совета Фонда FIA «Автомобиль и общество», член совета директоров Международного института по исследованию проблем мира и участник Комиссии МОК по связям с общественностью и социальному развитию.

Сегодня весь автоспортивный мир чествует Жана Тодта – F1News.ru присоединяется к этим поздравлениям!