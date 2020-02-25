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Автоспорт

Кими Райкконен: Мы надеемся на места в первой десятке

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В понедельник в Варшаве нефтяная компания PKN Orlen провела мероприятие, рассказав о сотрудничестве с командой Alfa Romeo Racing. На пресс-конференции присутствовали Кими Райкконен и Антонио Джовинацци, руководитель команды Фредерик Вассёр и резервный пилот Роберт Кубица.

Отвечая на вопросы журналистов, Кими Райкконен прокомментировал события первой недели тестов: «Первые тесты позади, посмотрим, что принесёт нам этот сезон. Пока мы не знаем, на каких позициях находимся относительно соперников, но в команде надеются побороться за места в первой десятке».

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Роберт Кубица был осторожен в оценках: «Формула 1 – сложный спорт. Были времена, когда команда, в которой я выступал, была самой медленной на тестах, но это не значило, что так будет и дальше. Нужно сосредоточиться на решении собственных задач и постараться раскрыть потенциал машины».

Источник:www.f1news.ru
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