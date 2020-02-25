Роман Грожан: Людям нравится раздавать оценки

За Романом Грожаном давно закрепилась репутация гонщика, часто попадающего в аварии и перекладывающего вину на других, как это было в Баку в 2018 году. После очередного инцидента с участием французского гонщика в прошлогоднем Гран При Абу-Даби Льюис Хэмилтон даже сказал по радио: «Готов поспорить, что это был Грожан». Вспоминая тот инцидент, Роман Грожан ответил на критику в свой адрес.

Роман Грожан: «Прежде чем судить, Льюис мог бы посмотреть, что там произошло. Хотя гораздо проще критиковать Романа Грожана, у которого сложный сезон в Haas F1, чем Льюиса Хэмилтона, который выигрывает все гонки. Но он не идеален. И я тоже. В Формуле 1 ты герой, когда у тебя всё получается, но если всё идёт не так, ты становишься никем.

Людям нравится раздавать оценки. В 2012-м все говорили Грожан такой, Грожан сякой. Чарли Уайтинг, земля ему пухом, в своё время дал понять, что именно я навёл его на мысль ввести правило с 12-ю штрафными баллами. В начале 2013-го я старался не привлекать к себе внимание, а в конце года выступал великолепно! Когда поднимаешься на подиум, тебя гораздо реже критикуют. К сожалению, после этого машина была не настолько конкурентоспособной, но если бы она отлично работала, всё сложилось бы иначе.

Если я комментирую свои ошибки, то не для того, чтобы найти оправдание. Что касается инцидента в Баку в 2018-м, там был сильный порыв ветра, а я случайно нажал на один из переключателей на руле, сместив баланс в сторону задних тормозов на 17%, но не заметил этого, так что на торможении это застало меня врасплох. Это моя ошибка, и я хотел всё объяснить болельщикам. В будущем я, пожалуй, просто скажу: «Это моя ошибка. Спасибо. До свидания». Но тогда станет скучно – журналистам будет нечего обсуждать.

Моя жена Марион отлично всё это понимает и, скорее, радуется, что я никого не оставляю равнодушным. Она мне говорит: «По крайней мере, ты оставишь след в Формуле 1. Никто не скажет, что ты ничего не сделал». Мой отец часто смотрит, что пишут в социальных сетях, и его, конечно, это немного задевает, потому что он мой отец. В конце концов, я по-прежнему выступаю в Формуле 1 и стартовал в 164 Гран При. Можно говорить, что я ни на что не гожусь, но я уже 10 лет выступаю в Формуле 1».

Друзья Романа Грожана тоже его защищают.

«Если согласиться сыграть с Романом в теннис, то это будет не просто для удовольствия. Его единственная цель – выигрывать мячи, – заявила одна из знакомых Грожана, поддерживающая с ним отношения со времён его выступлений в Формуле 3. – Решив заняться кулинарией, он сразу стал смотреть лучшие кулинарные школы. Если он увлекается чем-то, то хочет до конца с этим разобраться и отдаёт этому делу всего себя. Именно поэтому он очень расстраивается, не добиваясь желаемого. Роман – очень эмоциональный человек, он может импульсивно среагировать, наговорить что-нибудь сгоряча».