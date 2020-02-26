Бинотто: Мы не будем ставить DAS на Ferrari

На пресс-конференции в среду руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто говорил о форме команды и системе DAS…

Маттиа Бинотто: «Наши соперники очень быстры. Особенно Mercedes. На прошлой неделе они показали впечатляющее лучшее время. Кроме того, их машины очень надёжны. Нет сомнений в том, что сейчас самая быстрая машина у Mercedes.

Соперники говорили, что мы работали на тестах, ограничив мощность силовой установки, но это не совсем верно.

В прошлом мы рассматривали возможность реализации системы, аналогичной DAS, но сомневались в её соответствии регламенту и не были уверены в том, что игра стоит свеч. Я могу подтвердить вам, что мы не будем ставить DAS на Ferrari».