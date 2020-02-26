Команды опробуют на тестах шины для Зандфорта

На тестах, что пройдут в Барселоне на этой неделе, команды получат не только пять обычных составов Pirelli, но и дополнительный, разработанный шинниками для Зандфорта.

Формально, составы для Гран При Нидерландов ещё не назначены, но на этой трассе есть два профилированных поворота – и в Pirelli разработали новые передние шины, способные лучше справиться с перегрузками в этих поворотах. В Pirelli не хотят рисковать сходами из-за шин, и хотя в последнее время это случается редко, решили перестраховаться.

Если тесты пройдут удачно, эти шины и будут выбраны для Гран При Нидерландов.