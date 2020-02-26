Новое на сайте

еще
Среда, 26 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортКоманды опробуют на тестах шины для Зандфорта
Автоспорт

Команды опробуют на тестах шины для Зандфорта

AdminНет комментариев
Добавлено

На тестах, что пройдут в Барселоне на этой неделе, команды получат не только пять обычных составов Pirelli, но и дополнительный, разработанный шинниками для Зандфорта.

Формально, составы для Гран При Нидерландов ещё не назначены, но на этой трассе есть два профилированных поворота – и в Pirelli разработали новые передние шины, способные лучше справиться с перегрузками в этих поворотах. В Pirelli не хотят рисковать сходами из-за шин, и хотя в последнее время это случается редко, решили перестраховаться.

Читайте также:  Историческая справка: Канада, Квебек, Монреаль

Если тесты пройдут удачно, эти шины и будут выбраны для Гран При Нидерландов.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Ф2: Марино Сато подписал контракт с Trident

Алонсо выступит в Инди-500 за McLaren

Коронавирус может вызвать сложности с этапом в Бахрейне

Хюлкенберг: Если я вернусь, то в сильную команду

Ф3: Реверсивная решётка увеличена до 10 позиций

Закрыть