Перес: Хотелось бы думать, что мы конкурентоспособны

Серхио Перес очень доволен Racing Point RP20: по словам мексиканского гонщика, это лучшая машина, на которой ему когда-либо приходилось работать на тестах за все годы карьеры в Формуле 1.

«Возможно, это самая добротная машина из всех, на которых мне доводилось начинать сезон за годы карьеры, – сказал Серхио, в среду показав 3-е время. – Каждый раз, когда я сажусь за руль, нам удаётся узнать о RP20 что-то новое, но мы ещё никогда не были так хорошо готовы к началу сезона, раньше всегда приходилось отыгрываться во второй половине чемпионата. Думаю, впервые у нас есть возможность столь уверенно его начать.

Пока машина работает неплохо, все признаки этого налицо, и я надеюсь, в Мельбурне подтвердится, что это так и есть. Хотя, конечно, на тестах всегда выясняется, что есть множество областей, в которых мы ещё можем прибавить. Но в целом мы нормально отработали ещё один день, несмотря на то, что во время всей второй сессии направление ветра постоянно менялось. Но нам всё-таки удалось собрать немало полезной информации.

Теперь мне предстоит работать на трассе в пятницу, и я готовлюсь к этому в надежде, что нам удастся выжать максимум из нашей машины, чтобы хорошо провести концовку тестов. До Мельбурна нужно ещё очень многое успеть сделать, и я надеюсь, что мы сможем подготовиться к сезону как можно более качественно. Впрочем, не так важно, как вы начнёте сезон в Мельбурне – важнее, на каком месте вы его завершите в Абу-Даби».

Когда Переса спросили, сможет ли Racing Point в этом году претендовать на подиумы, он ответил: «Если честно, пока сложно делать прогнозы, поскольку неясно, чем занимаются соперники, но мне хотелось бы думать, что мы по-настоящему конкурентоспособны. Чем больше вы будете стараться вычислить, кто на что способен, тем больше потратите времени на эти напрасные попытки. Всё начнёт проясняться только в Мельбурне».