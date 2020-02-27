Джеймс Эллисон: Жаль на тестах терять полдня в боксах

В пятый день тестов Mercedes пришлось досрочно завершить программу из-за проблем с силовой установкой – из-за этого команда уступила Ferrari лидерство по пройденной на этой неделе дистанции.

Джеймс Эллисон, технический директор: «Очень жаль, когда при всего шести днях тестов приходится терять полдня в боксах. Утром мы хорошо поработали с Валттери, потом начали длинную серию кругов с Льюисом, собрав полезную информацию. С каждым днём мы лучше узнаём новую машину, и теперь уверены, что даже в условиях порывистого ветра она демонстрирует неплохой темп.

С нетерпением ждём завтрашнего дня, рассчитывая вместе с двумя гонщиками серьёзно поработать и над скоростью на быстром круге, и над гоночным темпом».

Валттери Боттас (7-й): «Пройденная утром дистанция была ограничена из-за влажной погоды, но мы проехали несколько кругов на промежуточных шинах, что тоже полезно – я почувствовал, как ведёт себя машина в таких условиях. Потом работе мешали частые красные флаги – не удалось выполнить всё, что было задумано, но всё же мы проехали несколько длинных серий и поработали с настройками.

Я чувствую, что готов к началу сезона. У нас возникло несколько проблем, но команда работает над их решением и к завтрашнему дню мы обязательно всё исправим».



Льюис Хэмилтон (13-й): «Сегодня я проехал лишь 14 кругов, но на этих кругах машина была великолепна. Жаль, что потом возникла проблема и мы не смогли отработать весь день, но это стало для нас уроком. Мы поняли, что необходимо сделать, чтобы добиться большего. Я надеюсь вернуться за руль завтра утром и продолжить работу».